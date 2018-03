"El Bronco" recurre a mensajes de texto para pedir apoyo

Luego de que Jaime Rodríguez "El Bronco" registrara su candidatura independiente a la Presidencia de la República ante el INE, algunos ciudadanos han denunciado que se les enviaron mensajes de texto en los que pide su apoyo.

"Broncos les hice un mensaje, compártanlo en todas las redes, que el mundo se entere que no nos vamos a rendir. Necesito tu apoyo y coraje”, precisa el mensaje que está acompañado por un enlace a su perfil de Facebook.

Usuarios han denunciado mensajes de texto a nombre del aspirante independiente a la Presidencia. / Foto: Cortesía.

El área de prensa del ingeniero negó a Publimetro que ellos se encuentren enviando los mensajes de texto, sin embargo, el enlace lleva directamente a una publicación reciente del gobernador con licencia de Nuevo León.

El video fue colgado el pasado 17 de marzo, luego de que se diera a conocer las irregularidades en la recolección de sus firmas, que lo dejó con sólo 835 mil 511 firmas validas de las dos millones 34 mil 403 1u3 había presentado ante el INE.

"El INE ya despertó al México Bronco, las injusticias, el ser palero del sistema y no hacer caso a lo que quieren los ciudadanos los ha llevado a realizar actos que no coinciden con el esfuerzo dado, pero no se me agüiten raza, que está lucha no se ha terminado, al contrario, hoy más que nunca PROHIBIDO RENDIRSE", menciona el video.

Este es el video: