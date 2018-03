Ríos Piter acusa al INE de asedio; adelanta que se defenderá en tribunales

Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la Presidencia, adelantó que acudirá a tribunales electorales ante el "asedio inaudito" del que es objeto por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

"En el proceso ilegal al que fuimos sometidos, tras desconocer lo celebrado y publicitado durante cinco meses, acudí (el pasado viernes), más no a caer en la trampa de una diligencia de imposible e ilegal realización, sino a inconformarme con un procedimiento que desconozco", dijo.

A través de un comunicado, detalló que se filtró en medios de comunicación, información estratégica y protegida sobre el proceso de validación de apoyos a aspirantes independientes a la Presidencia.

"Funcionarios y Consejeros del Instituto Nacional Electoral celebraron una inusitada conferencia de prensa donde adelantaron información de un proyecto de dictamen que aún no se sometía a Consejo General", precisó.

Asimismo, el autodenominado "Jaguar" apuntó que se quiere criminalizar la participación política ciudadana y desacreditar la vía de candidaturas independientes.

Detalló que acudió en cuatro ocasiones a ejercer su garantía de audiencia aunque se "haya esparcido una especie de descuido, desinterés e irresponsabilidad de mi parte".

"No obstante haber dictado acuerdo el viernes pasado, hasta el momento no he sido notificado del mismo. La autoridad chicanea el asunto cual leguleyo de escritorio público para entorpecer mi legítima defensa".

"Asistiremos a los tribunales que sea menester para evitar que se conculque el atropello de derechos de más de un millón de ciudadanos que apoyan la causa de mi candidatura independiente a la Presidencia de la república. Acudiremos a la justicia, probaremos nuestro recto hacer; estaré en la boleta y seré Presidente de México".

