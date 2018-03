Candidatura de Zavala, aval del INE a fraude electoral, advierte Ferriz de Con

Pedro Ferriz de Con, aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia de la República advirtió que si el Instituto Nacional Electoral (INE) oficializar la candidatura de Margarita Zavala, estará avalando "el fraude más importante de la historia democrática mexicana".

Lo anterior al reiterar que se confirmó que la ex primera dama utilizó credenciales de elector falsas para reunir las firmas de apoyo ciudadano que se solicitaban como requisito.

Adelantó que en las próximas horas impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del INE de negarle la candidatura presidencial por no haber respondido a la denuncia de trampas en el periodo de recepción de apoyos ciudadanos.

“Alguien que burló la ley al presentar el 45% de sus apoyos inválidos y falsos, no puede estar en la boleta electoral. De aparecer la ex panista en la contienda, México retrocederá enormemente en su legalidad, esto no lo podemos permitir” concluyó Ferriz de Con.

Ferriz de Con advirtió que no hace falta que se hayan inscrito millones de registros falsos, con una credencial falsa basta para que en cualquier democracia en el mundo se le niegue la candidatura a alguien que cometió delitos.

“La elección presidencial estará manchada y desde ahora puedo advertir que será un fraude, ya que participará una persona que hizo trampa. El INE quiere dejar pasar esto porque es parte del sistema político que busca perpetuarse en el poder para seguir abusando del país”, aseguró.

