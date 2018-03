¿Qué dicen las firmas de las esposas de presidenciables?

Arranca este viernes la campaña electoral en México. El próximo 1 de julio, los mexicanos decidiremos quién será nuestro próximo presidente. Pero entre que conocemos sus propuestas y más sobre ellos, es conveniente acercarnos a la persona que acompañará a Meade, Anaya o López Obrador a Los Pinos. Por ello, analicé las firmas de sus esposas, para buscar al ser humano detrás del candidato: ¿cómo son realmente estas personas que aspiran a residir en Los Pinos?, ¿qué características tienen?, ¿cómo se sienten?, ¿cuál es su estado de ánimo?, ¿cuál es su temperamento?, ¿qué tanta verdad hay en lo que dicen? Lo podremos descifrar al saber qué tan congruentes son:

Por ello, analicé sus firmas, para buscar al ser humano detrás de tanto spot: ¿cómo son realmente estas personas que aspiran a la Presidencia de la República?, ¿qué características tienen?, ¿cómo se sienten?, ¿cuál es su estado de ánimo?, ¿cuál es su temperamento?, ¿qué tanta verdad hay en lo que prometen? Lo podremos descifrar al saber qué tan congruentes son:

Beatriz Gutiérrez

esposa de Andrés Manuel López Obrador

Es una persona con una personalidad absolutamente seductora. La confianza que tiene en sí misma es un elemento vital para seducir. Es alguien excelente para el debate, la confrontación de ideas y el trabajo bajo presión.

A la esposa del aspirante de la coalición Juntos haremos historia (Morena-PT-PES) le gusta la adrenalina y sus acciones son valoradas. Es una persona con capacidad de adaptación.

Su firma empieza con un número cinco, por lo tanto el aspecto económico y el dinero son sumamente importantes para ella, así como la estabilidad, ya que es una persona que piensa mucho en su futuro y a largo plazo.

Para ella el aspecto sexual es muy importante. Es vanidosa, le gusta tener la confianza y la seguridad plena en lo que hace. Es una persona de respuesta rápida, intolerante a la frustración, disciplinada y educada.

Su inteligencia social le permite sacar lo mejor de ella y siempre es una persona observadora e intuitiva. Le gusta saber que la persona con la que está se siente seducida; es decir permite que el otro tome la iniciativa de acercarse una vez que ella ya hizo toda una estrategia de análisis para que así ocurriera: en resumen es una persona provocativa.

Beatriz Gutiérrez es una buena estratega, más racional de lo que aparenta. Refleja que es autocontrolada, pero de caracter muy firme. Si algo no le gusta sus acciones te harán notarlo.

Es una persona que sabe mentir, lo cual no es un insulto, sino que se debe a su inteligencia analítica y facilidad de palabra; estructura perfectamente lo que dice. Miente poco, pero sus mentiras son articuladas, creíbles y lógicas.

Como madre puede ser muy dura con sus palabras, muchas veces parece no tener el tacto necesario para hablar con un niño ya que es firme y fuerte.

A veces sus palabras pueden resultar toscas, pero sí se preocupa por el sano desarrollo de sus hijos y tener las herramientas necesarias para salir apelante a futuro.

Carolina Martínez

esposa de Ricardo Anaya Cortés

Es una persona de procesos mentales rápidos; sin embargo, tanta inquietud la puede llegar a convertir en alguien nerviosa, ansiosa y sumamente acelerada. Le gusta seguir su instinto y considera importante que las cosas sucedan de la forma más inmediata. La paciencia no es una de sus grandes virtudes, al contrario se desespera fácilmente.La esposa del abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) se relaciona con debilidad y es una persona que tiene facilidad de palabra. Su firma denota que le cuesta mucho trabajo soltar las situaciones y que puede generar polémica, ya que genera muchas expectativas sobre diferentes situaciones y cosas que la rodean. Al ser profundamente emocional y visceral puede llegar a ser cruel con sus comentarios. Es una persona para la cual estar bien ella es fundamental, incluso más importante que los demás. Tiende al egocentrismo. Es una mujer para la cual abrirse y presentarse tal cual le resulta difícil. Tiene miedo a su vulnerabilidad porque es alguien que tiene dificultad para adaptarse a diferentes situaciones.

Posee la capacidad para resolver problemas y argumentar, además de saber qué decir en el momento preciso.

Su rúbrica refleja que la rutina y la monotonía no le gustan, pero que sí necesita de hábitos y sobre todo de estabilidad.

Es una persona que uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ya que puede sufrir cambios en su estado de ánimo sin una causa aparente. No tolera fácilmente la frustración, al contrario es una persona muy intensa; sus respuestas son muy emocionales y puede llegar a tener tendencia a la agresividad. Es una persona que idealiza las situaciones, lo cual la hace ser dependiente emocional. No tiene una marcada vocación de servicio, pero si le gusta el reconocimiento público. Es una persona para la cual su yo social es muy importante, sus gestos delatan lo que siente. Como pareja es muy frontal, no se guarda las cosas. Como madre se esfuerza demasiado, es una persona que exige a sus hijos tener metas “importantes”.

Juana Cuevas

esposa de José Antonio Meade Kuribreña

La esposa del abanderado de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA) es una persona sumamente empática, tiene una gran facilidad de palabra y para relacionarse. La firma refleja que para ella es muy importante el trabajo y la responsabilidad, de ahí que la congruencia sea de vital importancia.

Se presenta tal cual es, auténtica tanto en la calle como en la casa. Es una persona que su “yo social” y su “yo privado” son exactamente lo mismo.

Denota a una mujer respetuosa, sensible, muy tolerante pero también perfeccionista, Posee una enorme capacidad artística por eso la letra es gruesa. Es sumamente receptiva y aprende con una facilidad extraordinaria. Es curiosa, acostumbrada a cuestionarse por naturaleza y le gusta conversar. Es una persona para la cual una buena conversación hace que tenga la capacidad de conectarse emocionalmente y para siempre. Es leal y franca.

Es inquieta, requiere de movimiento constante y puede trabajar tanto sola como en equipo; sin embargo, el contacto con la gente para ella es fudamental.

Las letras son legibles y redondeadas, por lo tanto tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Cuenta com inteligencia emocional, la cual le hace racional sin perder sensibilidad.

No le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pues sabe qué, cuándo y por qué debe actuar.

Valora mucho la cultura en la arte y la capacidad de comunicarse con los demás. Es muy expresiva tanto en su lenguaje corporal como con sus palabras. Sabe cuidar su intimidad y marcar límites. Para ella es importantísima la paz emocional y familiar. Es buena conciliadora, piensa antes de tomar una decisión. Posee la capacidad de ver lo bueno de las situaciones negativas. Como madre es justa, solidaria y una excelente aliada.