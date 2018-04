Esta es la 'Xochicleta' en la que Xóchitl Gálvez hará su campaña

La ex delegada de Miguel Hidalgo Xóchitl Gálvez presentó este lunes el vehículo en el que recorrerá la Ciudad de México para hacer campaña: una bicicleta.

Se trata de la Xochicleta, un vehículo de pedales con la identidad de los colores de los partidos que c conforman el frente: Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Aunque llegó a ser delegada en Miguel Hidalgo impulsada por el PAN, ahora Xóchitl Gálvez hará campaña para senadora bajo las siglas del PRD.

Gálvez Ruiz señaló que durante la campaña, que termina el 27 de junio, pernoctará en casas de ciudadanos para conocer la Ciudad de México “desde dentro, desde las familias”.

“Las campañas tradicionales me parece que están rebasadas, soy una mujer que le gusta caminar, contactar a la gente, conocer la problemática de la gente pero no de pose, no de ir a dar el saludo y me tomen la foto”, apuntó.

Foto: Especial

Explicó que los ejes de su campaña serán el combate a la corrupción, agua y movilidad desde el punto de vista de la gobernanza metropolitana.

La ex delegada de Miguel Hidalgo estuvo acompañada por su suplente, la ex subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, Laura Ballesteros, ex militante del PAN.

Ballesteros aseguró que la movilidad no motorizada y la seguridad vial deben ser los ejes estratégicos de una política pública en la materia, por lo que la bicicleta es la llave de la transformación y cambio de la Ciudad.

La presentación de la Xochicleta se realizó a fuera del departamento que vendió para donarlo al Colegio Salesiano, ubicado en Monte Camerún 62, Lomas de Chapultepec.

Dicho inmueble fue vendido ya que desde el inicio de su administración en Miguel Hidalgo, Gálvez dijo que si renunciaba al carga para buscar otro, vendería su departamento, lo cual así ocurrió.