Puro 'amor y paz', asegura AMLO que no caerá en provocaciones

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no caerá en provocaciones de sus adversarios por el reto que le lanzó el candidato priista José Antonio Meade con relación a un debate sobre su patrimonio.

Durante su gira en Nuevo León, el tabasqueño indicó que ahora es "puro amor y paz” y hasta eso hizo esa famosa señal, "de una vez les digo, no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar, no me voy a enojar, mis asesores de los pueblos de México me están recomendando que no me enoje, que no conteste a ninguna provocación”, dijo.

Por otra parte, aseguró que ya falta poco para que se logre una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y anticipó que buscará que se incluya el tema migratorio.

Foto: Israel Salazar | Publimetro

En un evento masivo en la plaza municipal de Santa Catarina, el aspirante presidencial sostuvo que espera que el presidente norteamericano se vaya serenando.

“Lo vamos a hacer entrar en razón (a Donald Trump) ya falta poco para que se logre una buena renegociación del Tratado (TLCAN) y se incluya el aumento en los salarios de los trabajadores de México, porque hay mucha desigualdad salarial”, señaló.

Destacó que en la renegociación también se incluirá el tema migratorio.

Foto: Israel Salazar | Publimetro

“Vamos en su momento a convencer a Donald Trump que los problemas socioeconómicos, sociales de los pueblos de Estados Unidos y México no se resuelven con muros, con amenazas de mano dura, ni con la militarización de la frontera”, indicó.

Manifestó que se resuelven si hay desarrollo, empleo, buenos salarios y bienestar.

Foto: Israel Salazar | Publimetro

Añadió que va a convencer al mandatario norteamericano de que debe tenerse una cooperación para el desarrollo.

“Va a haber una relación con Trump, respetuosa, de respeto mutuo, nos vamos a entender”, subrayó.

Llama a cuidar el voto

En el ámbito local, durante su discurso, el aspirante a la presidencia de la nación detalló que en Nuevo León va número uno en las preferencias electorales.

“Nada más no nos confiemos. Estamos arriba, como 20 puntos en todas las encuestas. Aquí en Nuevo León estamos en primer lugar, pero no debemos confiarnos, estamos enfrentando a un grupo de intereses creados, muy poderoso, ya no le puedo llamar mafia del poder porque ahora estamos en una temporada de amor y paz”, comentó.

Afirmó además que en Nuevo León los ciudadanos están decepcionados porque en las elecciones pasadas dieron su voto a una persona que no estuvo a la altura y, aunque no mencionó el nombre del mandatario con licencia, Jaime Rodríguez el Bronco, aseveró que la gente fue traicionada.

En otro tema, López Obrador habló de la construcción del Aeropuerto de Texcoco y lanzó una propuesta a los que defienden su edificación.

“Si ellos defienden su proyecto, entonces yo los invitó a que se lleve a cabo ese encuentro público. Cinco técnicos del Consejo Coordinador Empresarial, cinco técnicos de gobierno y cinco técnicos de nosotros (Morena) para que sea una exposición, un debate”, explicó.

El candidato presidencial dijo que esto es con la finalidad de que los 15 técnicos den su punto de vista, se conozca bien el proyecto y de esa manera se resuelva el asunto.