Vamos a recuperar ciudad segura de AMLO y Ebrard: Sheinbaum

En su primer acto de campaña en la calle, Claudia Sheinbaum echó mano de la figura de Andrés Manuel López Obrador para comunicar sus propuestas para la Ciudad de México.

En su discurso de 17 minutos y en el que mencionó el nombre de AMLO en seis ocasiones, la candidata de Morena se lanzó también contra la gestión de Miguel Ángel Mancera.

En la colonia San Juan de Guadalupe Ticoman, Sheinbaum preguntó a sus simpatizantes “¿cómo dejó Mancera la Ciudad?”, a lo que se escuchó desde el público: “hecha una porquería”.

Tras acusar que se abandonó la seguridad, desde la Gustavo A. Madero la morenista prometió que de ganar las elecciones se recuperará la ciudad de la esperanza de López Obrador.

“Vamos a rescatar las Ciudad con innovación y con esperanza. Vamos a rescatar la ciudad de la esperanza de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Lo anterior en referencia al lema de gobierno que tuvo el ahora candidato presidencial en su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, de 2000 a 2006.

En ese sentido y tras criticar la inseguridad actual, prometió que de ganar las elecciones se regresará a los niveles de seguridad de las gestiones de AMLO y de Marcelo Ebrard.

Tampoco perdió la oportunidad de promover a AMLO en la Presidencia e incluso dijo que si gana el candidato de Morena, sera el año más “más feliz de la historia moderna de México”.

Las propuestas

Sheinbaum Pardo prometió que de llegar a la Jefatura de Gobierno, desde 2019 se iniciará con la construcción de cuatro líneas del Cablebús, un sistema de transporte público tipo teleférico.

Las cuatro líneas propuestas son para Cuautepec, en GAM; Santa Catarina, en Iztapalapa; Picacho-Ajusco, en Tlalpan y otra más en la delegación Álvaro Obregón.

Otra propuesta de beneficio para habitantes de las zonas altas de la ciudad son las escaleras eléctricas, para facilitar los desplazamientos; si en Medellín (Colombia) ya las tienen, nosotros por qué no, cuestionó.

También reiteró que en la capital se construirán 300 ciberescuelas para dar oportunidad de estudiar de manera gratuita a 100 mil jóvenes; uno de estos centros estaría en la Gustavo A. Madero.

Pide no vender voto

En el cierre de su discurso, la candidata de Morena pidió a sus simpatizantes que convenzan a familiares y vecinos de no vender su voto, ya que, destacó, estamos en un momento histórico.

“Ya andan comprando votos, ya andan dando despensas, ofrecen cualquier tipo de cosa, pero recuerden que este año vamos a vivir un momento histórico, no es cualquier elección.

“Ayúdenos a decirles a sus vecinos que no se vendan por una bolsa de frijol con gorgojo, por un tinaco que no tiene agua, que no se dejen apantallar”, aseveró

Y advirtió: es “algo que van a tener en un minuto y después se los van a cobrar con el alza de la luz, de la gasolina, de las multas”.

“Ayúdenos a que la gente vote libremente y pensemos los que va a ser este país el primero de julio por la noche, qué tal cuando anuncien en la televisión, en el radio, que Andrés Manuel ganó la elección en 2018 y será nuestro próximo presidente. Este año va a ser el más feliz de la historia moderna de México”, cerró.

En el acto estuvieron presentes Martí Batres, candidato de Morena al Senado de la República y Vanesa del Castillo, aspirante a la Cámara de Diputados por el Distrito I en GAM.