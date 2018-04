Soy católica y creo en matrimonio entre hombre y mujer: Zavala

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, se reunió con alumnos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en donde dijo estar a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer.

Al ser cuestionada respecto al matrimonio igualitario, aseguró ser católica y tener valores cristianos, por lo que cree en el matrimonio entre hombre y mujer, aunque señaló que se puede buscar una figura jurídica para que cada quien viva con quien quiera; “tengo que hablarlo con honestidad, pero también soy abogada y respeto las instituciones”.

Por otro lado, aseguró que prefiere pagar el costo político que implica enfrentar a los delincuentes que los ciudadanos tengan que pagar el costo de la omisión.

Durante una sesión de preguntas, la aspirante reiteró que de llegar a la Presidencia enfrentará el problema con valentía y abundó que los altos niveles de violencia que se registran en el país responden a que no ha habido un gobierno que enfrente a los delincuentes.

Señaló que las mujeres en términos de seguridad son las más débiles frente a los criminales, por lo que reiteró su propuesta de dar prioridad nacional a los feminicidios, además de que el Estado garantice la alimentación y educación de los huérfanos por estos delitos.

Indicó que para garantizar la seguridad de las familias, utilizará todos los instrumentos posibles, incluso a las fuerzas armadas, aunque aclaró que antes fortalecerá a las policías del país.

Respecto a la corrupción, Zavala Gómez del Campo apuntó que las autoridades son los principales responsables de la corrupción, por lo que tendrá una oficina de ética en la Presidencia; “quiero que en México ser honesto no sea un acto heroico”.

"La corrupción no sólo son los ranchos, el departamento de cualquier político en Estados Unidos ni la estafa maestra, ni las naves industriales, es la medicina que no llegó a las clínicas, son las computadoras que no están en las escuelas”, manifestó y propuso la creación de fiscalías anticorrupción.

Aseguró estar en contra del fuero a los políticos, toda vez que sólo cubre a los delincuentes y dicha figura respondía a otras circunstancias en el país. La también abogada destacó que el derecho es un instrumento para darle a cada quien lo suyo y recordó su carrera como litigante y especialista en derecho corporativo y legislativo.

