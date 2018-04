De la cumbia al reguetón, las canciones más pegajosas de los candidatos

Ya sea que suenen como una copia de una canción o sea una pieza inédita, las canciones de los candidatos políticos nunca faltan durante cualquier campaña.

Los ritmos son variados dependiendo de la moda en ese momento pero casi siempre buscan llegar a la mayoría de la población al ser muy pegajosas.

Aquí te dejo algunas de las canciones que ya suenan rumbo a las elecciones del 1 de julio.

No te pierdas: Conoce a Mafalda y Cohete, las mascotas de José Antonio Meade

La cumbia de Ale Barrales

Desde lo barrios más pobres hasta las clases sociales más altas, todos los chilangos son bailadores de cumbias. La candidata por la coalición "Por la Ciudad de México al Frente" decidió utilizar este ritmo al estilo sonidero para darse a conocer entre los capitalinos, aquí la canción que proclama que "la jefa es la ciudad":

El reguetón de "Yo con Pepe Meade"

Y si la cumbia no es lo tuyo, José Antonio Meade utilizó el ritmo de moda: el reguetón. Aunque no parece una canción original sino una muy al estilo de Piso 21 o de Enrique Iglesias con Gente de Zona, la canción si tiene una letra única pues llama a votar por el candidato de la coalición "Todos por México".

Na na na Anaya

¿Quién puede olvidar la canción de Yuawi? Pues el candidato de la coalición PAN- PRD- MC utilizó la misma canción para mostrar sus dotes en la música. El escenario es un lugar en la sierra de Jalisco y la canción pues todos la conocemos:

Entérate: Anaya se declara ganador del debate en Google cuatro días antes

Las San Petrinas

Si "La niña bien" no fue suficiente, ahora las "San Petrinas" llegaron para refrendar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Aunque no es una canción oficial de la coalición "Juntos Haremos Historia", si es una buena canción para que las clases altas del país demuestren por qué ya no le tienen miedo a que gane "ya sabes quien".

Yo soy libre sigo siendo independiente

Y si de independientes hablamos, Jaime Rodriguez "El Bronco" eligió un estilo más clásico al estilo Sinaloa con su corrido para recabar firmar. En la canción se hace uso del característico acordeón y se apela a la libertad que el candidato a la Presidencia tiene sobre todos los otros partidos. Aquí el corrido:

También puedes leer: