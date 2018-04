Sólo Anaya puede contra AMLO: Damián Zepeda

El presidente del PAN, Damián Zepeda, platicó en exclusiva con Publimetro sobre cómo se puede vencer “al populismo que amenaza a México”. Zepeda hace un llamado a la población para aglutinar el voto útil, pues dice, sólo concentrando a quienes no son afines a López Obrador, se podrá dar revés a las encuestas.

Así, muestra a Ricardo Anaya y al Frente como la única opción real para detener esta tendencia y finalmente crear un gobierno de coalición que devolvería su protagonismo al Congreso y al Senado.

¿Esta campaña es todos contra AMLO o Anaya contra AMLO??

— Creo que lo que es evidente es que esta elección es de cambio, es decir, el gobierno tiene un fuerte rechazo de la sociedad, más del 80% rechaza al gobierno y en este sentido es evidente que va a haber un cambio en el gobierno.

La pregunta es ¿qué tipo de cambio? Nosotros creemos que en ese cambio sólo hay dos personas que pueden lograr la presidencia de la República: por un lado López Obrador que tiene muchos años en campaña, que es conocido y que es natural que arranque de puntero, pero que normalmente conforme se conoce el resto de los candidatos siempre se le gana.

El siguiente proyecto que tiene posibilidad es el de Ricardo Anaya, esta elección ya sólo es entre ellos dos, porque ni Meade ni ninguno de los independientes, y lo decimos con respeto, no tienen ninguna posibilidad de ganar.

Hoy la contienda, la decisión o el dilema de los mexicanos es elegir quien de estos dos proyectos es el adecuado para México, nosotros estamos convencidos que quien tiene la capacidad, el profesionalismo, la honestidad y el equipo es Ricardo Anaya.

Y son dos generaciones lejanas, Ricardo es el más joven en esta contienda y ¿más millennial?

— Sin duda alguna son distintas generaciones las que estamos en la contienda, nosotros creemos que Ricardo representa una nueva generación de este país, de gente que viene impulsando un cambio en México. No lo vemos como un esquema de edad en donde simplemente es momento de que llegue una edad y se vaya la otra. Lo que creemos es que se requiere un diálogo entre las generaciones, tomar lo mejor de la generación de Ricardo como la preparación, la innovación, la tecnología, lo preparado que él y muchos de los que lo acompañan están, pero también aprovechar la experiencia y la madurez que tienen los que han estado más años en política y también quieren cambiar al país.

Veo un proyecto más dinámico e innovador en Ricardo Anaya; en AMLO, más allá de su edad, veo que sus ideas son antiguas. Hay mucha gente que tiene esa edad, pero que está modernizada, él no.

Esta visión antigua del gobierno manejando una economía escapista, de dar marcha atrás al aeropuerto, de los precios de garantía o la de pactar con el crimen organizado, lo que te señalan es que se quedó atrapado en esa época, esas son ideas que fracasaron en este país y otros lados del mundo y que han llevado a otros países como Colombia a incrementar sus índices delictivos o otros países a la pobreza con políticas populistas.

¿Cómo ve un gobierno de coalición?

— El primer gobierno de coalición en México va a ser posible gracias al Frente, con Ricardo Anaya a la cabeza. Se busca un gobierno que sume esfuerzos de inclusión y que entienda que una sola persona no cambia las cosas, sino que la suma y la pluralidad de ideas es lo que nos hace potentes.

Vamos registrar en el Congreso de la Unión este gobierno de coalición con una agenda muy puntual económica, política y social, que haga realidad el cambio que tanto requerimos en México.

¿Se podría incrementar la coalición en contra de AMLO?

— Sin duda con los ciudadanos. Esta coalición es muy clara en que la suma principal es con los ciudadanos, entonces hoy hacemos un llamado a los simpatizantes de otros proyectos distintos a los de Andrés Manuel. La verdad de las cosas es que más del 70% de las personas no comparte la visión de López Obrador.

El tema es que está muy disperso ese 70%, por lo que tenemos que hacer un llamado a esas personas que no quieren un país que regrese a la mala época del pasado. Cabe matizar que no todo el pasado es una mala época, me refiero a las políticas populistas que llevaron a desperdiciar esos momentos de empuje que tuvo México por hacer un mal uso de recursos públicos, a esta idea de controlar el mercado con precios de garantía y que ha llevado a la quiebra a otros países como Venezuela y Bolivia y muchos otros más. El llamado que hacemos es a sumar esfuerzos a hacer voto útil, hoy la única alternativa es la de Ricardo Anaya.

¿Hay espacio para Meade y Margarita?

— Hay espacios para los ciudadanos que respaldan a todos los proyectos.

¿Todo lo que se ha hecho en México está mal hecho?

— Por supuesto que no. Hemos avanzado mucho en nuestro país. Nosotros fuimos parte de la aprobación de reformas que fueron muy importantes, recuerda que tanto Ricardo como un servidor fuimos legisladores y, por ejemplo, creemos que la reforma educativa está en el camino correcto y que es una estrategia adecuada pésimamente aplicada.

Creemos que el Sistema Nacional Anticorrupción es adecuado, sin embargo, necesitamos fortalecerlo con nombramientos autónomos independientes que le vengan a dar fuerza al combate contra la corrupción.

Creemos también que se ha avanzado en materia de salud con el Seguro Popular, pero creemos que debe ser fortalecido para tener una mayor cobertura.

Claro que hay avances en el país, hemos sido parte de ellos. Hay Instituciones importantes, pero creemos que este gobierno no ha sido bueno y la implementación de estas reformas ha sido incorrecta y debemos de cambiar.

“Con Estados Unidos debemos exigir respeto, en una relación bilateral el respeto es la clave. No puedes tener una relación constructiva si no hay un trato digno, la relación México-EU es muy importante para ambos, no nos están haciendo ningún favor”, Damián Zepeda, presidente del PAN

Vivimos en un país inseguro, ¿cuál es la solución?

— La principal obligación del estado es brindar seguridad a los ciudadanos, sin embargo, es evidente que está fuera de control la violencia en México, estamos pasando por el peor momento en materia de seguridad: crecieron 27% los homicidios dolosos el año pasado.

Prácticamente todos los estados del país han tenido un repunte de la violencia en este sexenio, de hecho casi 30 de 32 estados lo han incrementado. Tenemos los registros de homicidios dolosos más altos en la historia.

El tema es, otra vez, que hay dos visiones de cómo se puede abordar y cuál es la solución de este tema. Por un lado AMLO con la idea de pactar con el crimen organizado y darle amnistía, lo cual nosotros creemos que es una aberración total, un absurdo e inmoral.

Se intentó ya en otros países y en México hubo narcoestados que pactaron con el crimen organizado y ¿cuál fue el resultado? se incrementó la violencia. Colombia hace 25 años con Pablo Escobar pactó también con el crimen y se incrementó la violencia, entonces no funciona esta idea, es una locura de López Obrador.

Nosotros creemos que hay que combatir al crimen y recuperar la paz de los mexicanos, ese tiene que ser el objetivo y para eso necesitamos combatirlo con inteligencia, que es lo que no se ha hecho, con la inteligencia particularmente financiera, poner a trabajar todo el estado mexicano para desarticular las bandas criminales, para pegarles donde les duele que es el bolsillo. Si tú revisas los resultados sobre la desarticulación de las bandas delincuenciales, el resultado es cero, tenemos que cambiar este enfoque “menos balas y más inteligencia”.

¿No es volver a la estrategia del 2006-2012?

— Por supuesto que no, de hecho la estrategia no ha cambiado en la última década, nosotros creemos que es un error y debemos de corregir esta estrategia de combate al crimen.

¿El gobierno debe seguir usando al ejército para combatir el crimen organizado?

— Debemos aspirar a que el cuerpo de policía sea el que se haga cargo de la seguridad, pero en tanto eso no suceda por supuesto que sí debemos ser apoyados por las fuerzas armadas que han hecho un trabajo subsidiario al atender un problema que no les correspondía resolver, pero que han dado la cara por los mexicanos.

¿Cómo va el Frente en las contiendas estatales y municipales?

— Muy fuerte, sentimos que vamos a tener un excelente resultado, nunca he sido de dar pronósticos de cuáles vamos a ganar, pero yo te digo que a todas las contiendas salimos con la misma energía, con la misma fuerza y buscamos ganar, pero sí te puede decir que tendremos más gobiernos de los que hoy tenemos.

¿También Jalisco y Ciudad de México?

— Sin duda, en Jalisco tenemos una alianza federal, vamos en el Senado y en diputados federales juntos en una alianza y a nivel local tenemos una coalición parcial y vamos en algunos municipios juntos, yo creo que vamos a tener un buen resultado.

En la CDMX tenemos una gran candidata, Alejandra Barrales conoce muy bien la ciudad, creemos que es una persona comprometida y que va a hacer un buen gobierno.

Se asegura que hay perredistas y panistas que no están de acuerdo con el frente y panistas que siguen apoyando a Zavala.

— No lo veo, yo te diría que el frente está sólido, está fuerte, estamos trabajando en conjunto, cada quien enfocado a sumar cada vez mas fuerza y simpatía a las candidaturas.

Respecto a Margarita dijimos con mucha claridad que lamentamos que saliera, pero ella tomó la decisión por una candidatura independiente, creemos que no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección y la respetamos.

¿En México siempre de todo lo que sucede es culpable el presidente?

— El régimen presidencialista le ha hecho mucho daño al país, estoy convencido de ello, creo que esta concentración de poder en una persona tiende a corromper el sistema y a no ser eficiente, por eso compartimos la visión de un gobierno de coalición, por eso queremos cambiar el régimen.

El sólo planteamiento de régimen te habla de que reconocemos que una sola persona ni puede lograr el cambio, ni es responsable de todo. Nosotros lo que creemos es que debemos pasar a un sistema de gobierno “compartido” en donde existan contrapesos y por eso hacemos este planteamiento de un gobierno de coalición.

¿Van a moderar su discurso contra Estados Unidos? ¿Se está reaccionando bien a los ataques de Trump?

— Con Estados Unidos debemos exigir respeto, en una relación bilateral el respeto es clave, no puedes tener una relación constructiva si no hay un trato digno, la relación México-EU es muy importante para ambas partes, no nos están haciendo ningún favor.

Es una relación constructiva en términos comerciales, en materia de seguridad y migración que por supuesto nos interesa mantener, pero partiendo del respeto y para eso se exige que se retire la Guardia Nacional de la frontera, no hay ninguna razón para tenerla ahí. Por otro lado que cese este ataque, este trato violento que el presidente de EU ha hecho hacia México .

¿Qué quiere para México?

Quiero un México con oportunidades, que tenga desarrollo, que tenga un gobierno honesto, un México donde mis tres hijos se puedan desarrollar, donde tengan oportunidades, eso es lo que yo busco para mi país y por eso estoy luchando, desde que cumplí la mayoría de edad estoy luchando por un mejor país.

¿Tu principal reto como Senador?

Construir el gobierno de coalición. Pasar de un esquema presidencialista a un esquema semiparlamentario en donde, por ejemplo, en el Congreso se ratifiquen los nombramientos de los secretarios de estado y muchos otros temas más como sucede en países como Alemania.

¿A quién admiras en el PAN?

Desde el punto de vista histórico a Luis H. Álvarez, es un referente de lucha para el partido, hay muchos ejemplos, pero este es el que admiro; y sin duda hoy respeto a varias figuras, pero particularmente creo que un gran hombre que es un referente moral para el panismo es el expresidente nacional Luis Felipe Bravo Mena, que fue el dirigente en el momento en que logramos la alternancia.

¿Qué es ser panista?

Es ser congruente es creer que México debe tener un gobierno que impulse la honestidad, es querer cambiar el país.