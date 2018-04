Galería: Estos son los departamentos que Meade le pelea a AMLO

No es la primera vez que alguien cuestiona la declaración "3 de 3" del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La noche del domingo, durante el primer debate entre los cinco aspirantes a la Presidencia, José Antonio Meade revivió el tema.

En su intervención, el abanderado de la coalición "Todos por México" aseguró que el patrimonio de AMLO no coincide con la realidad, ya que es dueño de tres departamentos que están en el Registro Público de la Propiedad.

Este lunes pasado dio una conferencia para respaldar su versión. Pero en el debate, el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" le respondió que no tenía esos tres inmuebles a su nombre, y que si existiesen documentos que respaldaran la posesión, se los regalaba a Meade.

El abanderado priista insistió en que todo se podía verificar en el Registro Público de la Propiedad, aunque era probable que uno de los departamentos ya se hubiera dado de baja, pero que hasta principios de abril los otros dos "ahí estaban".

De la primera propiedad detalló que estaba a nombre de su actual esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, pero que la vendieron a Julio Scherer el año pasado.

Los otros dos departamentos son el 301 y 302 del edificio ubicado en Odontología No. 57, colonia Copilco, en la delegación Coyoacán, con una superficie aproximada a los 76 metros cuadrados cada uno. Los registros de las viviendas tienen los folios 00613504 y 00613505, las cuales habrían sido adquiridas por López Obrador y Rocío Beltrán, primera esposa del tabasqueño y quien murió en uno de ellos en enero de 2003.

Se ubican a una calle del circuito principal de Ciudad Universitaria (CU) en una construcción del año 1987. Uno de ellos lo habitó López Obrador cuando fue jefe de Gobierno capitalino, de 2000 a 2005. Pero el tres veces candidato presidencial ya había anunciado que entregaría esos departamentos a sus hijos mayores: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alonso López Beltrán.

El inmueble es de siete niveles y grandes ventanales, con dos torres, una que da a la calle de Odontología y otra al campus universitario, al llamado Paseo de las Facultades. Cuenta con una sola entrada y un acceso vehicular; la planta baja que da a CU es ocupada por locales comerciales.

En los documentos se especifica que los departamentos cuentan con dos recámaras, acceso a elevador, cocina, cuarto de servicio y un cajón de estacionamiento.

Cuando el ex jefe de gobierno lo compró en 2002 pagó 541 mil pesos por el marcado con el número exterior 301. La adquisición la hizo junto con su primer esposa Rocío Beltrán Medina, un año antes que ella falleciera.

En la zona las rentas y precios de las viviendas son variables, pero un departamento de características parecidas al de AMLO oscila entre 13 y hasta 18 mil pesos mensuales, mientras que el precio de compra parte de los 2 millones y medio de pesos.

Cuando era jefe de gobierno todavía lo habitaba, incluso lo venía a buscar mucha gente para pedirle su apoyo, comentó un vecino que pidió omitir su nombre. Ambos departamentos tienen cortinas oscuras y no se nota actividad, ni luces encendidas.

Relató que en el periodo en que AMLO estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México, la calle Odontología y hasta el parque Hugo B. Margain tenía cámaras de videovigilancia. Pero nada más se fue de aquí y se llevaron las cámaras, solo dejaron los postes.

El vecino de Copilco aseguró que después de la primera campaña presidencial (en 2006) ya no vive aquí López Obrador. Me sorprende que vengan a ver el edificio y le tomen fotos y videos si todos saben que el señor ya no vive aquí desde hace muchos años, expuso el vecino.

Recordó que después de la elección del 2006, durante casi un año todavía acudieron vecinos a buscar el edificio donde vivía López Obrador para intentar hablar con él.

Espero que la declaración del candidato Meade no nos traiga problemas a los vecinos como manifestaciones, pintas o bloqueos, y más porque ya tiene muchos años que ya no vive López Obrador aquí, señaló.

¿Y el tercer depa?

El otro inmueble, ubicado en la calle Heriberto Frías #1519, delegación Benito Juárez, era propiedad de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien lo adquirió en 2002 cuando aún no era cónyuge del candidato.

La vivienda fue vendida en diciembre de 2015 a Julio Scherer, abogado de López Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.