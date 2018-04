Semáforo Delictivo llama a votar por candidatos que busquen la paz

Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, advirtió que es necesario que la ciudadanía apoye a los candidatos a la Presidencia de la República que tengan proyectos que aborden de manera distinta el combate a la inseguridad en el país.

“Si ellos creen que lo que van a ganar votos enfatizando la fuerza, la guerra y lo militar pues cuidado no hay que votar por ellos en ese tipo de cosas, porque no, ya llevamos 10 años de fracaso, tenemos dos candidatos que han entendido cuando menos la necesidad de enfatizar la paz y no la guerra”, comentó.

En conferencia de prensa detalló que el uso de las fuerzas militares y el choque frontal contra los grupos del crimen organizado no ha funcionado en el combate al narcotráfico sólo lo ha agravado el problema, por lo que identifica dos proyectos presidenciales que no alientan la guerra.

“Anaya ha hablado también de un cambio de estrategia, a quienes veo insistiendo en la guerra o en un estrategia de choque es a Meade, a Margarita y a “El Bronco”, a quienes veo entendiendo que tenemos que cambiar esto de fondo es a Ricardo Anaya y a López Obrador, López Obrador ha enfatizado más lo de la paz, eso es lo que necesitamos y creo que todos los candidatos deben sumarse a eso", dijo.

Roel apuntó que el fortalecimiento del sistema debe ser prioridad, con estrategias y procesos de implementación efectivos, que ayuden a la participación de largo y de mejora continua en materia de seguridad.

“Lo primero es fijarse una visión de paz y creer en ella, hay que fortalecer el Estado de Derecho, la guerra contra las drogas fortalece o debilita el Estado de Derecho, lo debilita, le da recursos a las mafias para estar molestando a los jueces, a los policías, para matarlos, para matar alcaldes, matar periodistas, ciudadanos, estudiantes”.

Resultados del primer trimestre

Los resultados del Semáforo Delictivo del primer trimestre del año, muestran resultados mixtos en todo el país, ya que se redujeron delitos como:

Secuestro 16%

Extorsión 9%

Robo a casa 7%

Robo a negocio 7%

Violación 4%

Lesiones dolosas 1%

Aunque se incrementan los delitos:

Narcomenudeo 37%

Feminicidio 18%

Homicidio 16%

Violencia familiar 8%

Robo de vehículos 7%

En el tema de homicidio, 12 estados lograron reducir la incidencia, siendo los estados que mayores reducciones lograron:

Yucatán 66%

Baja California Sur 50%

Campeche 38%

Sinaloa 30%

Sonora 15%

Sin embargo, 19 estados tuvieron incremento de homicidios. Los estados con mayores incrementos fueron:

Nayarit (386%)

Quintana Roo (134%)

Guanajuato (114%)

Aguascalientes (91%)

Tamaulipas (76%)

