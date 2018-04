Asegura Meade que no declinará su candidatura a favor de nadie

José Antonio Meade, candidato a la Presidencial de la República, aseguró que tiene el objetivo claro de ganar las elecciones del próximo 1 de julio y no tiene en mente declinar a favor de nadie.

"Meade no declina en ningún sentido, no declina en que su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración, a lo que estoy seguro será realidad el primero de julio, que es que habré de ganar la elección", atajó a pregunta expresa.

Luego de realizar un evento en Ramos Arizpe, Coahuila, el abanderado de la coalición PRI-PVEM-NA, denominada Todos por México, aseguró que México es un país en donde el reto de la seguridad es un problema de seguridad pública, nacional, y de seguridad interior.

"Los mexicanos hoy estamos hartos de ver delincuencia sin consecuencias, y lo que hemos planteado, como un elemento central de la estrategia, es que el que rompa la ley, enfrente las consecuencias y la cárcel".

"Hoy seguimos trabajando en México, como si el delito fuera diferente cuando se comete, en Nuevo León, que cuando se comete en Coahuila, y hemos visto, además, que hay algunas entidades que logran mucho mejores resultados que otras; notablemente Coahuila cuando se compara con los otros cuatro.

Por lo que dijo que se debe trabajar en tres direcciones:

Prevención, no sólo un programa de gobierno, tiene que ser una política de todos los niveles de gobierno y de todas las dependencias. Disuasión. Ahí entra evitar que lleguen armas y dinero, implica fortalecer policías y reconocer a Fuerzas Armadas. Códigos Penales diferentes, ninguno define los delitos de la misma manera.

"Eso quiere decir que aunque tuviéramos una policía, capacitada, una policía nacional, una policía con mando único, los policías de esas cuatro entidades no tendrían el mismo diálogo, porque no tendrían el mismo lenguaje. ¿Qué necesitamos? Un Código Penal único, necesitamos capacidad de investigar, necesitamos una agencia investigadora que tenga la posibilidad de estudiar los delitos que más nos duelen, porque traen aparejados mayor violencia", comentó.

