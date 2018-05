¿Quién es quién en redes sociales a un mes de campaña presidencial?

A un mes de que iniciara la carrera electoral por la Presidencia de la República, el abanderado del PRD-PAN-MC, Ricardo Anaya es el candidato que ha crecido más en las redes sociales.

De acuerdo con la herramienta Observatorio Electoral 2.0 que realiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el aspirante presidencial logró posicionarse de mejor forma que sus cuatros contrincantes al alcanzar crecimiento de 45% en Facebook y 28% en Twitter.

Según el reporte del portal oficial el exdirigente albiazul registraba el 30 de marzo –fecha en que comenzó la campaña–, un millón 85 mil 182 suscriptores y al 1 de mayo registra un millón 601 mil 210.

El candidato del PRI-PVEM-NA, José Antonio Meade se posiciona en segundo lugar de crecimiento con 41%, ya que arrancó con 377 mil 553 suscriptores y actualmente tiene 533 mil 758.

Le sigue el abanderado de Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, que arrancó con dos millones 663 mil 351 seguidores y ya tiene tres millones 44 mil 113, lo que representa un crecimiento de 15%.

Los aspirantes independientes, Jaime Rodríguez y Margarita Zavala, obtuvieron crecimientos de 13% y 9.8%, respectivamente; ya que el también llamado "Bronco", pasó de un millón 635 mil 387 seguidores a un millón 848 mil 944; en tanto que la ex primera dama pasó de 593 mil 802 a 652 mil 108 seguidores.

En el Twitter Anaya Cortés fue el que más seguidores ganó al pasar de 500 mil 1161 a 640 mil 596, el segundo lugar lo ocupa El Bronco con 7.7%; el priista José Antonio Meade, creció 7.6%; Margarita Zavala 4.9% y López Obrador 4.6.

Las cifras en Youtube

Sólo en Youtube José Antonio Meade, aspirante del PRI-NA-PVEM, sorprendió al crecer 1044% en dicha plataforma de videos. El levante en los números se dio a sólo dos días de haber iniciado la gira nacional para promocionarse que comenzó con mil 341 y ya llegó a 15 mil 344.

En el detalle del reporte se puede ver como el 1 de abril el exsecretario de Hacienda registraba dos mil 606 suscriptores; no obstante, un mes después, registra 13 mil 550 de ellos.

Le sigue Anaya con un crecimiento de 201%, al pasar de 10 mil 320 a 31 mil 138 suscriptores, registrando el pico más notable un día después de iniciar la campaña que arrancó con 10 mil 745, hasta alcanzar los 22 mil 293 que registra hasta hoy.

El tercer lugar en crecimiento lo ocupa AMLO, que alcanzó 62%, al pasar de 85 mil 236 a 138 mil 581 suscriptores. En el caso del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, logró su pico más alto a partir del primer debate presidencial, al subir de 98 mil 552 a 138 mil 581 suscriptores.

Margarita Zavala subió 43% en esta plataforma, al pasar de cinco mil 59 suscriptores a siete mil 254; en tanto que "El Bronco" subió 5.2%, al pasar de 25 mil 28 suscriptores a 26 mil 354.

La otra lectura

Gonzalo Rojón, director de análisis de The Competitive Intelligence Unit, comentó a Publimetro que los aspirantes a la Presidencia están posicionándose en las redes sociales al reconocer que cada vez más la ciudadanía busca estos espacios para informarse.

¿Están utilizando correctamente las redes sociales?

–Sin lugar a duda, cada día más Twitter, Facebook son plataformas que ven un mayor número de personas en México y hay que tomar en cuenta que la penetración de banda ancha móvil es muy alta ya y comparado con las elecciones presidenciales de hace seis años, es muy diferente el acceso a las redes sociales, a páginas de internet y vides. Claro que juega un papel importante y cada vez más personas utilizan estas plataformas como Instagram y Youtube a las cuales tienen acceso las personas, están jugando un papel muy importante.

¿Las aprovechan al máximo?

–Las están explotando bastante bien, las aprovechan y no solamente ellos como candidatos sino toda su gente y para muestra un botón: hay que ver como José Antonio Meade tiene a Alejandra Lagunes, una persona muy experimentada en el tema y que le manejó redes sociales a Enrique Peña Nieto y no solo él, veo constantemente como los candidatos están constantemente twiteando, no solo su equipo y a nombre de ellos.

¿Es positiva siempre está actividad en redes?

–Los candidatos están más involucrados, exponiendo sus puntos y opinando sobre los otros candidatos, de repente se atacan pero me parece que todos están participando; incluso, Andrés Manuel López Obrador que no lo creeríamos como una persona muy protecnología está activo en Twitter y Facebook. Unos más que otros pero sí se valen de estas herramientas.

