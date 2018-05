AMLO será el próximo presidente de México, asegura Antonio Solá

El estratega político y creador de la frase “AMLO es un peligro para México”, Antonio Solá, aseguró que López Obrador ganará las próximas elecciones del 1 de julio en “una votación histórica”, a menos que algo extraordinario suceda.

“Yo creo que López Obrador va a ganar la elección por más de 45 puntos; tendría que cometer un grave error en su campaña para perder, porque los mexicanos están atendiendo más que antes la conversación electoral y se verá una votación histórica”, puntualizó en entrevista con Grupo Fórmula.

Según Solá, AMLO se encuentra en una buena posición para ganar la Presidencia ya que mejoró su discurso en esta campaña y que compite contra malos candidatos. Además, señaló que nunca había visto tanta molestia en los mexicanos.

“Lo que está en juego es una máquina de poder y es mucho lo que se está poniendo en juego, Dios quiera que no pase nada (…) la mesa está servida, es una elección prácticamente saldada y, si no hay algo extraordinario, López Obrador será presidente de México”, aseveró.

Sobre la estrategia del candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, señaló que la tiene que cambiar si quiere subir en las encuestas, pues no está diciendo cosas interesantes para los mexicanos. Según Sola, el ex secretario de Hacienda no llegará a más de 23 puntos.

En cuanto al de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, indicó que no está siendo un gran candidato, ya que es un aspirante en ciernes que necesita terminar de definirse.

Durante la décimo segunda Cumbre Mundial de Comunicación Política realizada en febrero pasado, se cuestionó a Antonio Solá sobre si AMLO ya no es “un peligro para México”, a lo que respondió:

“No, para nada, eso no es nada vigente. Creo que López Obrador ha evolucionado mucho en estos últimos 12 años y para nada creo que eso esté sucediendo en este momento. Yo, que estuve en la campaña de 2006 y que con ese equipo de Calderón trabajamos la dinámica de ‘un peligro para México’, hoy efectivamente no lo es”.

“Está más cerca de empatar los valores de los ciudadanos mexicanos hoy, de esa ira tan contenida durante estos últimos años, de un sexenio que ha sido francamente complicado”, destacó.

TE RECOMENDAMOS: