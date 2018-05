Meade presenta su agenda en pro de los migrantes

José Antonio Meade, candidato presidencial por los partidos PRI-PVEM-NA, visitó Michoacán para reunirse con inmigrantes de quienes escuchó su experiencia de vida y se comprometió a apoyarlos.

Ante simpatizantes dijo que logrará la red consular más fuerte y mejor preparada para atenderlos, además de que dijo que se reforzará la defensa y la protección de los mexicanos en el extranjero.

"Lo primero que tenemos que comprometer es que sepan, nuestros migrantes, que donde vean ondear la bandera de México, habrá la protección y la defensa decidida de sus intereses; cada consulado estará equipado para que no les falte respuesta y solución a sus problemas", aseguró.

Además explicó que a través de la ventanilla única se darán los apoyos a la reintegración, desde el crédito a la vivienda hasta el negocio para emprender, hasta la beca para regresar a la escuela.

Luego de escuchar la experiencia de tres mexicanos que cruzaron la frontera, el abanderado de la coalición Todos por México, dijo que también se trabajará para que el recorrido de las remesas sea seguro y castigos con especial severidad al que abuse de un migrante en su retorno.

"Que sea eficiente, barato, llegue a tiempo y este bien cuidado, que tengamos la certeza, aquí y allá, de que las mejores condiciones financieras serán las que trabajemos para que las remesas lleguen bien y lleguen a tiempo", apuntó.

Como tercer punto dijo que reforzará nuestra cultural allá, "para que los mexicanos sientan cerca su cultura, sus tradiciones, que se sientan cerca a su arte y cerca de su país".

"Que se sientan orgullosos de un gobierno que va a trabajar por ellos para lograr que de México se distinga lo mejor, lo más importante. No hay un sólo espacio de diálogo, no hay un sólo espacio en la ciencia y en las artes en donde México no está presente, y vamos a trabajar para recordarle eso al mundo y a los Estados Unidos todos los días", precisó.

Se reunió con Silvano Aureoles

En su gira por Michoacán, el abanderado del PRI se reunió con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y con el empresario Francisco Medina.

En la reunión Meade reiteró al ex perredista su agradecimiento por el apoyo que brinda a su candidatura y expresó su firme compromiso de trabajar de manera coordinada para alcanzar la victoria el próximo primero de julio.

