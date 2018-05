Meade ofrece programa para regular autos chocolate

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, ofreció regularizar los llamados autos chocolate en beneficio de sus propietarios.

A través de un video que difundió en sus redes, precisó que es un tema pendiente que lleva décadas sin solución, a pesar de ser una de las principales peticiones de los habitantes de la zona fronteriza.

El ex secretario de Hacienda dijo que se pueden regularizar en un periodo de 180 días, siempre y cuando no cuenten con reportes de robo o estén relacionados con la comisión de algún delito, su estado mecánico sea adecuado y no contaminen el medio ambiente.

Al referirse a las propuestas de la frontera norte, dijo que quiere consolidar a la zona con oportunidades y progreso, por lo que también anuncio subsidios para familias que ganen menos de 12 mil pesos mensuales y apoyo a estudiantes.

"En esta zona comienza la construcción de un país estable, próspero y en paz, además de ser vital para nuestra economía y bienestar", aseguró el abanderado del PRI-PVEM- NA.

Dentro de su estrategia para fortalecer esta región del territorio nacional mencionó que blindará la zona con tecnología para evitar que las armas y el dinero lleguen a manos de la delincuencia organizada.

Lo que ofreció:

Subsidios a hogares con menores ingresos: 600 pesos mensuales a las familias que perciban menos de 12 mil pesos cada mes.

Transporte gratuito a los estudiantes que acrediten sus estudios de preparatoria en planteles públicos.

Inversión en infraestructura para que la región tenga mayor atractivo turístico.

Duplicar la franquicia aduanal para residentes fronterizos.

Más y mejor vivienda a las zonas metropolitanas de la frontera norte.

