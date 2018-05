Surge la primera encuesta que pone a Ricardo Anaya por encima de AMLO

Por primera vez desde que empezó el proceso electoral en México, una encuesta pone a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la "Coalición Por México al Frente", por encima de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición "Juntos Haremos Historia".

El análisis es atribuido a Santander Global Banking & Markets. Tiene como base las encuestas realizadas en abril por el periódico Reforma y la empresa Consulta Mitofsky. De acuerdo a lo publicado, Anaya tendría seis puntos de ventaja sobre López Obrador.

Aunque en ambas encuestas López Obrador está posicionado como primer lugar, con un promedio de 20 puntos sobre Ricardo Anaya, el factor determinante es el número de personas indecisas que ven la posibilidad de votar por el panista.

De acuerdo a medios como Huffington Post, Eje Central y Político MX, los cuales han hecho eco de este sondeo, la principal diferencia entre los porcentajes con los que Obrador se posiciona en primer lugar (48% según Reforma y 32% en Consulta Mitofsky) es que una encuestadora (Mitofsky) no toma en cuenta los votos de personas indecisas.

Santander expone que los resultados de los indecisos no favorecen a Obrador ya que el porcentaje de este grupo es del 25%. Además, Santander publica que un 83% de las personas que no votarán por AMLO, no saben si lo harán por Anaya o por José Antonio Meade.

Si se suma el porcentaje de preferencia de Ricardo Anaya en las encuestas comparadas (21%), más el 25% del grupo de indecisos y el 83% del grupo contra Obrador, los resultados favorecerían al candidato del Frente porque quedaría con un 42% de ventaja, mientras que Obrador quedaría con el 36%.

Aquí el documento emitido y los cálculos al respecto.

Las encuestas tras la salida de Margarita Zavala

Estas son las primeras encuestas difundidas este jueves sobre la intención del voto



METODOLOGÍA

TIPO DE ENCUESTAS: Telefónico.

TIPO DE MUESTREO: Muestreo representativo, de tipo cuantitativo.

MECÁNICA DE LEVANTAMIENTO.- Las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de “robot” en grabaciones

enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado – realizando las llamadas en forma aleatoria

a fin de que sean representativas.

MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA: El margen de error de la encuesta es de +-3.0%

