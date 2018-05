'El Bronco' contesta reto de 'La Mars'; se verán en Tijuana

La youtuber mexicana, Marcela Aguirre “La Mars”, retó a los presidenciables a encontrarse con ella para hacerles unas preguntas antes del segundo debate presidencial que se llevará a cabo en Tijuana este domingo.

“A pesar de que muchos me han estado pidiendo que haga videos de los candidatos para estas elecciones, he mantenido un margen porque, aparentemente, al país no le importa lo que piense una niña de 17 años, pues yo no tengo derecho a votar”, dijo a través de un video en Twitter.

Aunque no tiene la mayoría de edad, la Mars dijo que ella quería ser la voz de todos aquellos que no pueden votar pero que también se verán gobernados por quien gane el próximo 1 de julio.

La convocatoria provocó que Jaime Rodríguez "El Bronco" fuera el único de todos los presidenciables etiquetados que aceptara reunirse con "La Mars"

“Yo te acepto el reto, @aguirre_mars ¿Qué dices? ¿Cuándo nos echamos una platicada?", escribió.

Yo te acepto el reto @aguirre_mars ¿Qué dices? ¿cuándo nos echamos una platicada? — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 19, 2018

La respuesta ha provocado muchas opiniones de los seguidores de ambos; sin embargo, será probable que este domingo se reúna previo al segundo debate.

Este segundo debate se realizará en Tijuana con ciudadanos que preguntarán a los presidenciables sobre diversos temas. La cita es a las 9:30 horas tiempo del centro a través de diversas plataformas mediáticas, entre ellas, Publimetro.

