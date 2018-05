Beatriz Gutiérrez propone eliminar figura de primera dama por ser 'clasista'

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, propuso este domingo eliminar la figura de primera dama durante un mitin realizado en Minatitlán, Veracruz.

Acompañada por el también líder de Morena, Gutiérrez Müller aseguró que decir primera dama es algo “clasista”, y que en México “no se puede decir que hay mujeres de primera y de otro tipo”

"Para la verdadera transformación de la vida pública de México tenemos que comenzar a pensar y a actuar diferente, por ello, hoy he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la primera dama… Convertirme en aquello que critico no me lo voy a perdonar, yo quiero ser su compañera como hasta hoy y también quiero ser Beatriz, quiero seguir haciendo lo que me realiza, ser madre, procurar a mi familia y continuar con mi profesión que me gusta mucho", precisó.

Además, aseguró que la pareja de un presidente no debe ser una sombra complaciente o dócil, sino una compañera que actúe de manera crítica y constructiva, ya que “la esposa de un presidente en nuestros tiempos está obligada a decir y hacer las cosas de manera diferente”.

Subrayó que el artículo 80 de la Constitución Mexicana indica que el Poder Ejecutivo recae en una sola persona, no en una familia o en un matrimonio.

"Todas somos mujeres, todas hacemos algo importante, y la idea que propongo proclamar aquí que es la suma de todas nuestras actividades la que dará como resultado un mejor país, incluyente, justo e inteligente", resaltó.

También aseguró que no tiene intereses político electorales, por lo que no buscará ninguna candidatura ni tampoco ser funcionaria pública.

Aquí el video: