AMLO usará silla hecha por artesanos, porque la presidencial está 'embrujada'

El candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de ganar las elecciones el 1 de julio no usará la “silla presidencial” de Palacio Nacional porque está “embrujada”, por lo que utilizará una que le regalaron este martes artesanos de Papantla, Veracruz.

Minutos antes del evento que ofreció en dicha entidad, un grupo de pobladores se le acercó para obsequiarle la “silla presidencial”, por lo que el tabasqueño la recogió y posteriormente se sentó en ella durante su discurso.

En el templete, AMLO aseguró que no usaría la silla que está en Palacio Nacional, debido a que ésta “está embrujada”, y evocó a Emiliano Zapata, quien tampoco quiso usarla.

“¿Saben que cuando se encontraron en Xochimilco (Francisco) Villa y (Emiliano) Zapata, y luego fueron al Palacio Nacional, Zapata no quiso sentarse en la ‘silla presidencial’? Se sentó Villa, Zapata se quedó a un lado, yo así me voy a sentar en esta silla porque ésta no está embrujada”, puntualizó.

Andrés Manuel López Obrador también ha reiterado durante su campaña que de ganar las próximas elecciones no vivirá en Los Pinos y seguirá durmiendo en su casa ubicada en Tlalpan, pero posteriormente se mudará a un lugar cercano a Palacio Nacional.

Aquí el video: