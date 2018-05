Que no tenga miedo, responde AMLO a carta 'anti-populismo' de Germán Larrea

Germán Larrea, polémico empresario propietario de Grupo México, pidió a sus trabajadores, colaboradores y accionistas pensar muy bien y ejercer un voto informado, pero no hacerlo por un “modelo populista”.

A través de una carta, el segundo hombre más rico de México aseguró que este tipo de modelo ha fracasado en países como Venezuela, por lo que terminaría frenando el desarrollo de nuestro país.

Además indicó que el sistema populista desincentivaría la inversión y pondría en riesgo la economía familiar, haciendo hincapié en que actualmente Grupo México es la segunda empresa del país que paga más impuestos y utilidades a sus trabajadores.



“Salgamos libremente a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos. Nuestro país requiere un voto razonado, inteligente a conciencia”, escribió en la misiva.

La respuesta

Andrés Manuel López Obrador contestó al empresario pidiéndole que no tenga miedo y que además no lo inserte en la ciudadanía, pues en su gobierno no habrá represalias y se buscará la forma de incentivar la inversión.

Durante un mitin en Poza Rica, Veracruz, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo comprender por qué Larrea siente preocupación por un cambio del gobierno, pues asegura que su riqueza fue formada desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Recordó que fue durante dicha administración cuando el presidente le otorgó la concesión de la mina de Cananea en Sonora por un precio muy bajo.

Enumeró los casos polémicos del Grupo México como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por el derrame en la mina Buenavista del Cobre, así como la explosión en Pasta de Conchos, así como las huelgas de mineros en Cananea.

Sin embargo, le pidió no tener miedo y aseguró que no habrá represalias contra ningún empresario, pues lo único que pretenderá su gobierno será acabar con la corrupción y el influyentismo.