Alejandra Barrales acorta distancia con Sheinbaum, revela encuesta

A menos de un mes de que se defina a quien será el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Morena-PT-PES, está a la cabeza de la contienda electoral con 38% de la intención de voto.

Así lo determinó la casa encuestadora Mercadirec, al dar a conocer su reciente ejercicio Preferencia electoral 2018, Contienda para la Jefatura de Gobierno de la CDMX, en el que Alejandra Barrales, aspirante del PAN-PRD-MC, se colocó en segundo lugar con 34%; es decir, a sólo 3.1 puntos de distancia de la morenista.

En tercera posición se ubicó el abanderado del PRI, Mikel Arriola, con 15%, mientras que el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón Córdova, obtuvo el cuarto lugar, con 2%.

En las últimas posiciones se encuentran: Mariana Boy, del PVEM, y Purificación Carpinteyro, de Nueva Alianza, con 1% cada una.

Lorena Osorno, la única candidata independiente en la contienda chilanga, carece de porcentaje alguno, pese a que también fue considerada en el ejercicio.

Preferencia por partido.

Aunque las dos candidatas punteras son abanderadas de coaliciones partidarias, la intención de voto por partido presenta porcentajes distintos. La intención del voto a favor de Morena es de 31.5%, mientras que el PRD se ubica como segunda fuerza política con 25.1%, el PRI como tercera, con 11.7%, y el PAN, 7.7%. El PT aparece con 5.2% de las preferencias y MC con 3.1%.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Barrales pide a priistas ‘no desperdiciar su voto’

El resto de los partidos apenas rebasa el 3%, con un total de 2.3% para Encuentro Social, 1.6% para el Partido Humanista, 1.2% en el caso de Nueva Alianza y 0.5% para PVEM.

El ejercicio, que se realizó el pasado 28, 29 y 30 de mayo, a mil 600 personas en su vivienda, precisó que 70% ya “decidió definitivamente” su voto; sin embargo, 25% aún se encuentra indeciso y sólo 5% dijo no saber por quién votará el próximo 1 de julio.

El 51.1% de los participantes fueron mujeres y 48.9% hombres; 36% refirió que trabaja por su cuenta, 24% ser empleado de una empresa privada, 17.1% se dedica al hogar, 7% empleado del gobierno, 5.9% estudiante, 3.9% desempleado y 3.2% jubilado o pensionado.

El nivel de escolaridad referido por los participantes fue de 71.2% de secundaria o preparatoria, 18.9% primaria o menos y 9% universidad o más.

En todos los casos se les aplicó un cuestionario digital en dispositivos electrónicos y 24.9% refirió estar en el rango de 39 a 47 años; 23.4% de 28 a 37 años; 19.2% de 18 a 27 años; 18.6% de 48 a 57 años de edad; 11.8% de 58 a 67 años y 2.1% de 68 a 77 años.

Metodología

Mercadirec, S.A. de C.V. llevó a cabo la encuesta y la pagó con sus propios recursos, además de solicitar su publicación en Publimetro.

• El levantamiento de la información se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018.

• La población objetivo fueron los ciudadanos residentes en la Ciudad de México, de 18 años o más, de ambos sexos y de cualquier nivel socioeconómico.

• El tamaño de la muestra es de 1,600 casos efectivos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Mikel Arriola sugiere a Barrales hacer frente común contra Sheinbaum

• La frecuencia de no respuesta se indica con el porcentaje en cada uno de los resultados que aparecen en los gráficos. Expresada como Ninguno (N), No sabe (NS), No contestó (NC).

• La tasa de rechazo general a la entrevista fue de 57%, equivalente a 2,100 cuestionarios no exitosos.

• El reporte de resultados no contiene estimaciones de resultados, modelo de probables votantes o cualquier otro parámetro que no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la muestra estudiada para la encuesta.

• La información fue recolectada mediante entrevistas directas en vivienda, a través de un cuestionario digital estructurado y aplicado por encuestadores mediante dispositivos electrónicos. Se realizó un entrevista por vivienda.

• Nivel de confianza: 95%

• Margen de error: +/- 3.5%





Publicidad





Aquí la metodología de la encuesta:

Reporte Encuesta by PublimetroMX on Scribd