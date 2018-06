Niega Ricardo Anaya nexos con Juan Barreiro

El candidato de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, negó conocer a Juan Barreiro con quien se le acusa de presuntamente lavar dinero a través de la venta de inmuebles.

Ante el cuestionamiento de si conocía a Juan Barreiro, Anaya contestó:

"No lo conozco y no voy a caer en lo que quiere el PRI, dedicarme a hablar de esto de aquí al 1 de julio para distraerme, no lo van a lograr".

El candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano sostuvo que seguirá luchando contra las calumnias, mentiras, ataques y adversidades, por la transformación que el país necesita.

"Desde aquí decimos con enorme claridad, con firmeza y con determinación, que no nos van a detener, vamos a seguir adelante, vamos a ganar la elección el 1 de julio, y vamos a lograr el cambio que el país necesita”, expresó Anaya Cortés.

A su decir, los “ataques” son consecuencia del encuentro que sostuvo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, en donde señaló que de ganar la elección del 1 de julio, investigaría actos de corrupción en todos los niveles.

Por otro lado, los partidos que integran la coalición Por México al Frente: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, expresaron su respaldo absoluto a su candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortes, ante lo que llamaron "mentiras y calumnias" que se han difundido en las últimas horas.

Los presidentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado, respectivamente y liderazgos de la sociedad civil, como Emilio Álvarez Icaza, subrayaron que seguirán luchando por cambiar al país.

“No nos dan miedo, aquí estamos, de frente, y juntos vamos a lograr el cambio que requiere México”, dijo Damián Zepeda, quien denunció una presunta agresión al vehículo en el que viajaba el candidato presidencial ayer por la noche y exigió a las autoridades investigar estos hechos.

Por su parte, Dante Delgado criticó el uso faccioso del poder público para lastimar. “Hoy más que nunca, el Frente ratifica su solidaridad política” con Ricardo Anaya, agregó.

En su oportunidad, Manuel Granados ratificó el compromiso del Sol Azteca con la coalición y sostuvo que el trabajo que han hecho es contundente y claro. El PRD, puntualizó, cierra filas en torno al proyecto que encabeza Ricardo Anaya.

Aseguró además que no doblegarán a ninguno de los integrantes de la coalición y que ganarán para lograr un cambio seguro en beneficio de todos los mexicanos.

Con información de Notimex

