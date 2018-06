Salario mínimo: las promesas de los presidenciales

Desde el inicio de las campañas los cuatro candidatos presidenciales han remarcado la importancia que tiene la protección de los derechos de los trabajadores en México y han emitido promesas para mejorar el salario mínimo del país. Aquí te decimos algunas de las que destacan.

Te puede interesar también: ¿Sabías que 'El Bronco' propone eliminar el salario mínimo?

Ricardo Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente, aseguró que de ganar los próximos comicios incrementaría el salario mínimo a 100 pesos diarios y aumentaría de manera gradual para llegar a 190 pesos.

Anaya planteó que terminaría con la brecha salarial de género, además modificaría el régimen laboral de las trabajadoras del hogar en tres aspectos clave: la jornada, el salario y el acceso a la seguridad social, por lo que se promovería en el Senado de la República la ratificación del convenio 189, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Andrés Manuel López Obrador

El candidato de la colación "Juntos Haremos Historia", se pronunció por el aumento al doble del ingreso al salario mínimo el cual sería de manera gradual y responsable.

López Obrador ha expresado su respaldo a la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para aumentar el salario mínimo.

López Obrador ha dicho que el incremento sería a partir del 1 de enero del 2019, en los municipios del norte de la frontera, y en el país de forma gradual.

José Antonio Meade

El candidato de la coalición "Todos por México" se comprometió a que en caso de ganar creará más empleos, mejor pagados y con seguridad social.

Meade prometió a fomentar el trabajo digno a partir de la inversión, la productividad, la seguridad y previsión social, en pleno equilibrio entre los factores de la producción.

Jaime Rodríguez Calderón

El candidato independiente a la Presidencia afirmó que de ganar las elecciones 2018 eliminará el salario mínimo ya que las personas deben ganar en base a lo que hacen.

“El salario mínimo no debe ser la base de un salario. Por eso yo voy a proponer desaparecer el salario mínimo. Que no sea la base el salario mínimo, que sea el talento, la capacidad, el esfuerzo de cada quien. Que se le pague en base a lo que hace y no en base al salario mínimo".

En el tercer debate presidencial reiteró que el eliminará el salario mínimo.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV