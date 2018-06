Meade, Anaya y López Obrador se dicen ganadores del debate; 'El Bronco', no

Tras el tercer debate presidencial organizado por el INE, varios candidatos se pronunciaron ganadores y otros prefirieron contestar o realizar ataques contra sus contrarios políticos mediante las redes sociales.

En el caso de candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, tuiteó un video donde presume que le fue bien durante el encuentro y desea justicia y no venganza.

“Terminó el último debate, nos fue muy bien. Yo no he visto a Peña desde hace 6 años cuando se llevaron a cabo los debates presidenciales. Anaya era amigo de Peña y hubo traición. Nosotros queremos justicia, no venganza”, publicó en la red social.

De igual manera, Ricardo Anaya, de la alianza Por México al Frente, se congratuló como ganador del encuentro democrático del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos con todos los mexicanos que quieren un país en paz y un mañana mejor. ¡Ya ganamos los tres debates, y muy pronto vamos a ganar la Presidencia! #MxEnPaz”, tuiteó el líder panista.

El aspirante de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade, también se declaró ganador del último encuentro público antes de las elecciones del 1 de julio de 2018.

!De nuestros padres recibimos un país de retos y oportunidades; nuestra obligación es trabajar para que nuestras hijas e hijos tengan un mejor México. Lo haremos juntos. Ganamos el 3er debate con las mejores propuestas. Con tu voto ganaremos la Presidencia”, tuiteó.

Por su parte, el candidato independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”, sólo invitó a seguir en vivo el debate por medio del RT de su cuenta de Twitter.

Y habló de una de sus propuestas: “Si los mexicanos tienen #dinero en la bolsa los problemas del gobierno disminuyen. Tenemos que ofrecer un buen salario para que el ciudadano pueda salir adelante con su familia. #DebateINE”.