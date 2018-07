Trump y más presidentes felicitan a López Obrador

A las 9:00 de la noche de este primero de julio, día electoral en México, empezaron a llover las felicitaciones de parte de los presidentes de otras latitudes para el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, quien al momento se proyecta como el virtual ganador de esta contienda electoral.

El polémico presidente estadounidense Donald Trump usó su medio favorito para comentar, su cuenta personal de Twitter, para felicitar al nuevo líder mexicano, lo que abre una esperanza en el futuro de mantener mejores relaciones con Estados Unidos.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018