"Triunfó la revolución de las conciencias": AMLO

“Triunfó la revolución de las conciencias”, aseguró que virtual ganador de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, durante un mensaje que ofreció la noche de este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, AMLO indicó que se decidió iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México, y señaló que no va a decepcionar a quienes votaron por él, pues quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México.

"Vamos a cumplir todos los compromisos, no les voy a fallar, no los voy a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica, no quiero pasar a la historia como un mal presidente, quiero pasara a la historia como un buen presidente de México", puntualizó.

TE RECOMENDAMOS: Conteo rápido da victoria a AMLO con hasta el 53.8% de los votos

Al grito de "sí se pudo", López Obrador señaló que trabajará con los miembros del nuevo gabinete en estos días antes del 1 de diciembre – fecha en que tomará protesta como presidente- con el fin de los nuevos proyectos se cumplan desde el primer día.

"Va a aumentar la pensión de los adultos mayores al doble y se va a garantizar que esa pensión sea universal, para jubilados del ISSSTE y el IMSS, así como (pensión) a los discapacitados igual a la de los adultos mayores; y desde los primeros días del gobierno se va a garantizar a todos los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo", resaltó.

Apuntó que se trabajará para que la transición sea de manera pacífica, y agradeció a todos los mexicanos que participaron en la jornada electoral.

TE RECOMENDAMOS: