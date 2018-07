El Mijis, candidato que saltó de las pandillas al congreso de San Luis Potosí

Proveniente de uno de los estratos sociales más vulnerable de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra alias El Mijis, se acaba de convertir en uno los 27 diputados que integrarán la LXII legislatura del congreso estatal abanderado por Morena, en donde su mayor lucha será contra la discriminación y el clasismo.

Su apariencia y vestimenta son el reflejo de su experiencia con las pandillas: brazos tatuados y una camiseta blanca sin mangas lo caracterizan en la fotografía que de Jean-Félix Fayolle, cronista urbano reconocido por su trabajo con bandas, que circula en redes y lo ha estigmatizado.

En su cuenta de twitter, El Mijis agradece a "toda la pinche banda" que lo ayudó con su voto a cumplir ese sueño, aunque sea en la misma red social en la que decenas de usuarios los ridiculizan por su aspecto y su pasado.

Y es que en la red circulan notas periodísticas que aseguran que Carrizales Becerra es un ex presidario acusado de robo, allanamiento y lesiones con armas de fuego a cuatro hombres en 2011.

Sin embargo, El Mijis dirige el Movimiento Popular Juvenil en la entidad desde 2002, el mismo que busca encausar a los jóvenes en situación de calle y realizar treguas de paz entre pandillas rivales.

“He pasado por muchas cosas, tuve una infancia y juventud difíciles, que gracias a Dios salí adelante con ayuda de mis familiares y buenos amigos. Y si llegué hasta aquí es por que me cansé de ver como por ser un chico banda la ciudadanía discrimina a estos jóvenes”, explica en sus redes sociales.

El movimiento al que actualmente pertenecen 240 pandillas, pretende acabar con la discriminación hacia los jóvenes por su ropa, sus tatuajes, la zona en la que viven, además de erradicar la violencia cultural, brutalidad policiaca.

Parte de su trabajo se ha enfocado en dar opciones de autoempleo a los "chicos banda" con programas como "Pintando tu cantón", en el que se les da la oportunidad de trabajar en casas de su distrito.

En las redes sociales existen tanto detractores de tener políticos con dichos antecedentes, como los que aplauden el trabajo del diputado y condenan que sea discriminado en un país en el que políticos con "traje y corbata" nos son exentos de coludirse con la delincuencia.

Pedro César Carrizales, alias “El Mijis”, ganó la elección como diputado local por el PT en San Luis Potosí.

Debo admitir que me cuesta no pre juzgar, no me gusta su apariencia, pero estoy leyendo sobre su lucha social y el aprecio que le tienen en su comunidad.

