Necesitamos escuchar todas las voces para recuperar la confianza: Damián Zepeda

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el instituto político que dirige llevará a cabo una profunda reflexión de los resultados electorales para aprender de los errores y posicionar nuevamente a los blanquiazules en el mapa electoral del país.

En una charla con Publimetro adelantó que se encuentran en una lucha por lograr que Morena no tenga una sobre representación ilegal en el Congreso de la Unión, así como en los congresos locales.

¿Qué ha reflexionado el PAN tras los resultados de las elecciones?

— Nosotros lo hemos dicho con claridad. Evidentemente no obtuvimos el resultado que hubiéramos deseado, pero creemos que el mejor sistema político que existe es la democracia y para que exista la democracia tiene que haber demócratas y nosotros lo somos. Reconocemos el resultado y hoy el PAN está llamado a ser una oposición firme, con carácter, valiente para apoyar a todo aquello que sea positivo para el país, pero ser la voz que defienda a los ciudadanos en aquello que no lo sea.

¿Ya se hizo el análisis de lo que le faltó a Por México al Frente para obtener el impacto que esperaban?

— Es un análisis que tendremos que hacer a profundidad, hay que decir que lo primero que hicimos –luego de la jornada electoral– fue defender nuestros triunfos en donde los obtuvimos. En segundo plano, estamos tratando de evitar un fraude a la ley con la sobre representación de Morena, que con 40% de votación se está quedando con 60% de posiciones en las Cámaras y congresos locales. Lo tercero será entrar a la profunda reflexión. El miércoles tuvimos una reunión con dirigentes estatales en donde abordamos el tema, tenderemos reuniones de los órganos del partido y entraremos a una profunda reflexión. Como todo, las victorias y las derrotas son multifactoriales. Seguramente son los factores internos como los externos, creo que hay que reflexionar y lo haremos con un cauce institucional.

¿Este análisis llevará a un llamado de unidad al interior del PAN?

— Sin duda, hemos estado hablando con mucha franqueza en los últimos días. Qué bueno que así sea, pero creo que es momento de hacer lo que acordamos con los dirigentes: hacer un llamado a la unidad. Estaba hablando con diferentes liderazgos coincidiendo en que es momento de tener generosidad, de poder hacer toda la reflexión profunda que se requiera, también de voltear a ver al futuro, al papel que le corresponde al PAN y para esto nos necesitamos todos, necesitamos escuchar todas las voces, las diferentes opiniones y encontrar en la diversidad de las ideas un punto en común para lograr que el PAN recupere la confianza de la ciudadanía y continuar hacia adelante.

¿Cómo van a buscar este equilibrio de una sobre representación de Morena? Pues no sólo sucede en los congresos, sino también en la Ciudad de México pues tiene once alcaldías.

— Hay que respetar el voto de los ciudadanos en donde le dio la mayoría (a Morena), en donde le dio los gobiernos, pues así lo decidió el ciudadano. Nosotros creemos que debemos estar ahí para apoyar lo correcto, para señalar lo que es indebido y para recuperar la confianza. En lo que sí no estamos de acuerdo es que se sobre represente el voto. Está pasando en los congresos locales y federales que con alrededor del 40% de todos los votos se están quedando con el 60% de integración de los órganos y eso es un fraude a la ley. Hay todo este pretexto de que no debe de haber sobre representación, están queriéndose aprovechar de la figura de coalición y estaremos impugnando eso, porque no es sano para un país que quede sobre representando en una fuerza política.

¿Este recurso ya lo impusieron o lo van a imponer?

— En algunos lugares, cuando te están dando la constancia de representación proporcional ahí, a partir de ahí, empieza a mejorar los plazos, son distintos plazos en cada estado y estaremos en todos lados donde pase esto, haciendo las impugnaciones correspondientes.

¿Cuántas impugnaciones creen interponer?

— Los análisis tienen que darse, no están en definitiva los acuerdos de la representación proporcional, aún no se hace la distribución, aunque hay cálculos, todavía no se tiene en el momento y en cada estado es distinto cuando las van dando, conforme las vayan dando vamos a ver si esta sobre representado y a partir de ahí hacemos las impugnaciones.

Hace unos días estuvo circulando una carta en donde pedían tu renuncia de la presidencia. ¿Qué opinas acerca de este tema?

— Yo creo que hay que tomar las cosas de quién vienen. Es un grupo bien identificado, no es la primera vez, lo hicieron también con la anterior dirigencia, creo que tienen un interés político particular.

¿Esto cuándo sería?

— En este semestre, yo estimo que octubre o noviembre, lleva aproximadamente tres meses todo el proceso, ya empezamos reuniones con dirigencias y no sólo se renueva las (dirigencias) nacionales sino las estatales también y de manera conjunta lo vamos a hacer. Alrededor de octubre o noviembre va a ser la fecha de las elecciones, pero para eso empiezan todos los trabajos a partir de ahora.

¿La renovación de la dirigencia vendrá con un llamado fuerte a unirse y trabajar en conjunto?

— Sin duda alguna, es natural, es la democracia interna y que puedan votar los militantes y elegir con su voto a quien desean que continúe o que sea el dirigente, lo que nos corresponde como dirigencia es que se haga con equidad y con transparencia.

“Nosotros seguiremos adelante con nuestra responsabilidad y nuestra función y entraremos, acorde al estatuto, al proceso natural de renovación de la dirigencia, que se va a hacer en términos de equidad y de transparencia”.

Espacios ganados

Tres gobiernos estatales: Guanajuato, Yucatán y Puebla

Alrededor de 284 alcaldías como Frente

