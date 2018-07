Creación de SSP y eliminación de fuero; iniciativas preferentes para AMLO

En septiembre próximo se integrará el Congreso de Unión -Cámaras de Diputados y Senadores– y el virtual ganador de la elección Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ya prepara las dos iniciativas preferentes que presentará.

Por ley, la figura de iniciativa preferente permite al Ejecutivo Federal presentar un proyecto de Ley o decreto, el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, con la finalidad de agilizar aquellos proyectos que considere primordiales para la nación.

En conferencia de prensa, el abanderado de la coalición Morena-PES-PT, adelantó que en los próximos días definirán los temas que presentarán ante las cámaras aunque, dijo, tienen prioridades.

"Una va dirigida a la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, porque es algo urgente y otra muy probable con la eliminación de fuero y privilegios en el gobierno, es decir, que de entrada se terminen con fueros y privilegios", comentó.

Las iniciativas tendrían que ser discutidas y votadas por el pleno de la Cámara de origen en un plazo máximo de 31 días naturales, en caso de ser aprobada, pasará de inmediato a la revisora, la cual deberá discutirla y votarla bajo las mismas condiciones de tiempo.

Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno y de ser aprobado o modificado tendrá que ser turnado a la cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que en la cámara de origen.

Aunque el tabasqueño manifestó durante su campaña política que la Reforma Educativa sería la iniciativa preferente que enviaría a ambas cámaras, esta postura ya cambio, incluso, recientemente definió sus propuestas legislativas.

Estas son las prioridades legislativas:

La ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes, el Artículo 127 de la Constitución que señala que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República. Creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, modificando el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción, entre otros. Además de suspender por completo fueros y privilegios para los funcionarios públicos. Reformar la ley para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Elaborar la Ley de Ingresos y del Presupuesto del 2019, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. Revertir el reciente decreto de privatización del agua (solicitar la participación de la Secretaría de Medio Ambiente). Modificar o revocar leyes de la llamada Reforma Educativa, en coordinación con el secretario de Educación Pública. Establecer en el artículo 3 de la Constitución, el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares. Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. Revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza del norte del país, de conformidad con el proyecto que aplicaremos y que estará a cargo de la Secretaría de Economía. Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará como lo expusimos públicamente: en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, en los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios. Ningún trabajador de base, se va a establecer en la ley, será despedido. Eliminar duplicidades en la administración pública.

Terreno preparado

Olga Sánchez Cordero, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación en el próximo sexenio, detalló hace unos días que en el tema de la creación de la SSP ya cuenta con varios borradores de iniciativas para presentar a partir del próximo 1 de septiembre.

Además de que esta reforma a la Ley orgánica de la Administración Pública estará acompañada de una Ley de Seguridad, y una reorganización de la propia dependencia que encabezará.

En el caso de la reducción de los privilegios, López Obrador detalló que ha encontrado poca inconformidad en acabar con "la burocracia dorada", en donde los altos mandos "se han servido con la cuchara grande", pero dijo, que quien así se oponga están en su derecho de manifestarse y acudir a instancias legales.

"No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se han ensimismado, hay una dosis fuerte de egoísmo, pero hay muchísima gente que no gana el salario mínimo y el presupuesto es de todos no se puede concentrar en una minoría, se tiene que distribuir. Hay quienes plantean que no les va a alcanzar, es cosa de ver cuándo gana un investigador con nivel de doctorado en las universidades de México, 80 mil pesos mensuales; se van a rayar lo que van a ganar 100 mil en el gobierno", mencionó.

