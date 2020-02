Manifestación de Antorcha Campesina genera caos vial en Puebla

Un aproximado de 10 mil miembros del Movimiento Antorchista se manifestaron en la capital poblana en protesta contra el Instituto Electoral del Estado (IEE) por negarles su registro como partido político; además de acusar intromisión por parte del gobierno estatal.

Desde las nueve de la mañana antorchistas se conglomeraron en tres puntos de la capital para marchar hacia Casa Aguayo, pero la policía estatal impidió su paso y se instalaron en el zócalo de la Angelópolis ocasionado caos vial en la zona de los Fuertes, Reforma y Dorada.

Con consignas de “40 mil poblanos exigimos un nuevo partido político”, “Que la ley se respete en Puebla. Eso es lo que pide el MAP”, “Cumpliendo la ley, rebasamos lo exigido por el IEE, ¡Nos quieren frenar violando la ley”, adultos mayores, mamás con niños en brazos y jóvenes con banderas rojas desquiciaron a la capital.

Durante su mitin realizado en el Centro Histórico aseguraron los quejosos que el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tuvo intromisión ante el IEE para que no obtuvieran su registro.

“Pero si justamente estamos pidiendo que se aparezca la ley, pedimos que él respete la ley, pues nos amenazó, él quería vernos de rodillas y nos mandó el mensaje en este estado no se mueve una hoja en un árbol sino lo mando yo don Barbosa, pues se equivocó, aquí estamos, no nos puso de rodillas y no tenemos miedo”, manifestaron.

A su vez, David Méndez, secretario de Gobernación descartó que tuvieran injerencia en los temas del organismo electoral y en todo caso escucharían sus demandas pero no serían un puente de comunicación con el IEE para revertir su decisión.

“Es un tema de toda una serie de tramites, requisitos por cumplir y de valoración del propio Instituto Electoral y de las demás instancias correspondientes, no es un tema que forme parte de la responsabilidad del gobierno del estado”, expresó.

Cabe mencionar que la organización tiene hasta la media noche de este jueves para presentar alguna impugnación al resolutivo del IEE y sea el Tribunal Electoral del Estado quien reafirme la postura del organismo electoral o les corrija la plana; y una última instancia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.







