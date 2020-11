Será mujer candidata del PAN por alcaldía de León

La Comisión Permanente del PAN en Guanajuato determinó que sea una mujer su candidata a la alcaldía de León. La decisión se tomó tras una reunión ocurrida este jueves.

El alcalde de León, Héctor López Santillana confirmó la decisión del partido blanquiazul a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy contamos en nuestro partido con grandes perfiles, mujeres con experiencia y capacidad para enfrentar este importante reto y así continuar con la construcción de un

Municipio de León con una mejor calidad de vida para las y los leoneses”, señaló el alcalde.

La diputada local, Libia García, anunció en redes sociales su interés en participar en el proceso interno por la alcaldía de León. Anunció que no buscará la elección consecutiva.

He informado al Presidente de mi partido @RomanCifuentes que he decidido NO PARTICIPAR en la elección consecutiva para seguir otro periodo como Diputada en el @CongresoGto y le he externado también mi interés en participar como aspirante a la alcaldía de mi municipio, León 1/2

— Libia García (@libiadennise) November 6, 2020