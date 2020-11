PRI descarta aliarse con Morena para contender por alcaldía de León

El PRI en León descartó sumarse a Morena para formar un bloque opositor con miras a vencer al Partido Acción Nacional en las elecciones del 2021.

La propuesta había sido lanzada por Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato y posible candidato de Morena por la alcaldía de León. Sin embargo, Juan Pablo López Marún, dirigente del PRI en León, adelantó que desde el Comité Estatal se ha establecido que no se generarán coaliciones con los morenistas.

“Si he escuchado que él propone este bloque opositor para ganarle a Acción Nacional, lo que te puedo comentar y las señales que ha mandado el Comité Estatal es que no habrá ese bloque. El PRI no estará en ese bloque, todavía hay tiempo, falta poco más de un mes para que se conciban esas alianzas en Guanajuato (…) no creo que en ese bloque vayamos nosotros”, señaló.

Trailero esquiva las balas en intento de asalto en Celaya Las balas impactan en el parabrisas y salen volando vidrios contra el conductor.

López Marún precisó que se mantiene el diálogo con otras fuerzas políticas, entre ellas, es con el PRD con quien se podría formar una alianza para contener en los comicios electorales del próximo año.

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato marca el 23 de diciembre como fecha límite para registrar coaliciones por los ayuntamientos de Guanajuato

“Lo que sé hasta el momento es que se sigue en diálogo con lagunas fuerzas políticas, por ahí el Comité Estatal mencionó que la opción principal es con el PRD, es facultad de ellos y tenemos hasta el 23 de diciembre para saber si iremos en coalición o no con nuestro candidato en León”, explicó.

Sobre el método de elección de candidatos se informó que será un consejo político el que designe a los contendientes por el PRI. El partido tricolor definió que por la mayoría de los municipios que integran el corredor industrial contenderán hombres

El Comité Directivo Estatal de PRI determinó que por León, Celaya, Guanajuato, Silao, San Francisco del Rincón e Irapuato, irán con un hombre como candidato. Será sólo para Salamanca que contienda una mujer.