Por el PAN va Alejandra Gutiérrez como candidata a la alcaldía de León

Será Alejandra Gutiérrez Campos quien represente al PAN en las elecciones del 2021 por la alcaldía de León, aunque hoy se registró como precandidata, es la única apuesta del partido blanquiazul.

Este viernes se oficializó el registro de la diputada local del PAN como precandidata, horas antes, la única que podría haberle peleando la candidatura al interior del PAN, la también diputada Libia García, declinó sus intenciones de contender.

En el Comité Directivo Estatal del PAN se reportaron aglomeraciones por el volumen de personas que acudieron a mostrar su apoyo a los diferentes precandidatos que se registraron. / René Fúnez

Con fórmula de planilla completa, Alejandra presentó a los integrantes de su planilla y precandidatos a las dos sindicaturas y 12 regidurías del Ayuntamiento de León.

Entre los perfiles destaca el del ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien es precandidato a la primera sindicatura. Por la segunda sindicatura busca repetir Leticia Villegas

Como primer regidor va el diputado local Guadalupe Vera. La actual presidenta de la Asociación León Agradecido, Luz Graciela Rodríguez, es la apuesta por la segunda regiduría. Carlos Ramón Romo, titular de Fondos Guanajuato, es la opción de precandidato por la tercera regiduría.

Planilla completa:

Cortesía

“No es el género que haces que seas bueno o mal gobernante, no es el género lo que te hace dar resultados o no, no es el género lo que te puede abrir o cerrar puertas; son las ganas de trabajar, la experiencia, las ganas de cambiar las cosas y también las ganas de hacer equipo con la ciudadanía. Yo lo invito a que nos quitemos esas telarañas de la cabeza y que volteemos a ver a la gente por lo que tiene que ofrecer no por si eres hombre o mujer”, declaró Alejandra Gutiérrez.

Sobre la actual administración municipal, manifestó que hay áreas de oportunidad.

“Siempre habrá muchas áreas de oportunidad, aquella persona que ocupe un cargo público o también los ciudadanos que pensemos que ya no hay nada más que hacer o nada mejor que hacer ya no debería de estar en ese lugar. Tenemos que buscar mejorar las cosas, siempre hay áreas de oportunidad y cosas que mejorar”, manifestó.

Alejandra Gutiérrez pedirá licencia como diputada local en próximas días para que a partir del 15 de enero deje el cargo como legisladora local y se integre a su campaña.