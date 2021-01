Deficiencias del INE y pandemia frenan aspiraciones de candidaturas independientes en Guanajuato

Las deficiencias del Instituto Nacional Electoral (INE) aunadas a la pandemia por el Covid-19 han mermado las posibilidades de que en las boletas electorales para los comicios de este año aparezcan perfiles independientes a cargos públicos.

Los seis aspirantes a candidatos independientes a una diputación y la alcaldía de San José Iturbide denunciaron que desde el 26 de diciembre el INE debió actualizar la aplicación digital que permite que los ciudadanos pudieran firmar en respaldo a la candidatura independiente que quieran apoyar. Sin embargo, la aplicación no se ha actualizado a pesar de que el 19 de enero cierra el plazo de registro para aspirantes a candidaturas locales y el 31 de enero para aspirantes a candidaturas federales.

Aspirantes a candidaturas independientes en Guanajuato comienzan recolección de firmas Sin militancia partidista buscarán cinco diputaciones locales, una federal y una alcaldía.

La aplicación de recolección de firmas del INE no ha sido actualizada y esto ha complicado la suma de firmas. / Cortesía

Los aspirantes requieren las firmas del 3% de su lista nominal, lo que sería alrededor de 5 mil firmas, por el retraso, ninguno ha superado ni el 50% de las firmas requeridas.

“De acuerdo al INE en Guanajuato no aplica el régimen de excepción ya que ningún municipio se encuentra contemplado como alta marginalidad, sabemos que no es así. La app requiere autenticación por google o Facebook, hay gente que no cuenta con eso o ancianos que no tienen Facebook y mucho menos un smarthphone, esto viola su derecho a votar y a apoyar a los candidatos independientes” , recriminó Alejandro Castro, aspirante a diputado federal Distrito II en San Miguel de Allende, San José Iturbide, Comonfort y Celaya.

Por el PAN va Alejandra Gutiérrez como candidata a la alcaldía de León Alejandra Gutiérrez es la única precandidata del PAN a la alcaldía de León, pero aún deberá esperar que su designación sea ratificada.

Raúl Eugenio Ramírez Riba, aspirante a diputado local Distrito IX en San Miguel de Allende y Apaseo el Grande, adelantó que impugnarán los periodos de cierre de recolección de firmas para que se les repongan los días que la aplicación digital no funcionó. También denunció que la “partidocracia” tiene cooptados todos los espacios.

“Los candidatos independientes no solo tenemos que lidiar con la dificultad de juntar firmas en plena pandemia con semáforo rojo, sino también con la incapacidad de nuestro órgano electoral”, señaló.

Erika Lizbeth Cobián Velázquez, aspirante a diputada local Distrito XXI en León, detalló que ya fueron solicitadas prórrogas para tener “un piso parejo con los partidos”.

FIRMAS POR ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE: