Voy a ganar y no habrá riesgo de división en el PAN: Gustavo Madero

Gustavo Madero, se medirá este domingo ante su compañera Maru Campos en la elección interna para definir quién encabezará la candidatura a la Gubernatura de Chihuahua, por el Partido Acción Nacional (PAN).

Corona y León Larregui lanzan video que ha movido a todo México: “BRILLAS”

En una entrevista con Publimetro, garantizó a los albiazules que su proyecto busca unidad y acabar con quienes controlan los padrones y que han prostituido y desvirtuado la vida interna del partido.

El senador con licencia adelantó que tiene el compromiso de salir el mismo domingo a reconocer los resultados, así como de aceptarlos sin presentar impugnación alguna.

¿Cómo llega a la recta final de la elección interna para la Gubernatura de Chihuahua?

—Tenemos la confianza de que vamos a tener un proceso muy contundente de triunfo, voy a darle la vuelta a una percepción que estaba artificialmente inflada de que solo había una candidatura, yo presenté una nueva y la mía ha generado mucho entusiasmo y creo que vamos a ganar a la buena, con propuestas y sin descalificaciones.

Con un gran apoyo de los panistas de todo el estado, estamos combatiendo las prácticas que hemos criticado en otros partidos y que eventualmente se presentan también de manera irregular en el PAN; es algo que hemos rechazado siempre, el clientelismo, el corporativismo, eso y la corrupción son temas muy importantes.

¿Por qué deben apoyarlo con el voto?

—Yo represento esa visión del partido doctrinario que quiere ganar con argumentos y lamento mucho que no hayan aceptado el debate, se me negó a pesar de proponerlo y solicitarlo.

En una campaña en medio del Covid y con muy poco tiempo es imposible platicar con los ocho mil 800 panistas pero en un debate organizado por la Comisión Organizadora de Elecciones, hubiera sido extraordinario para contrastar con propuestas y perfiles y tomar la decisión con elementos de juicio, con argumentos y no nada más con fidelidades y antipatías que es un poco como se mueve el voto primario.

¿Fue miedo o por qué cree que rechazaron el debate?

—Yo le apuesto al voto razonado, maduro, el voto que tenga una coincidencia en las causas. La causa que defendemos y no la capacidad de los que controlan los padrones y que han prostituido y desvirtuado mucho la vida interna del Partido Acción Nacional.

La respuesta que obtuve fue que el debate lo pide quien va abajo y yo les digo que el debate lo pide quien está seguro y tiene argumentos, experiencia y capacidad argumentativa, es una de nuestras fortalezas, además de no tener cola que nos pisen y eso es lo fundamental ahorita para salir hacia afuera (del partido) con una candidatura fuerte frente a Morena.

¿Cuáles es la plataforma o proyecto que encabeza?

—Hay tres cosas que yo quiero garantizar, el combate a la corrupción, que la Operación Justicia para Chihuahua continúe y llegue a las últimas consecuencias, ese es un compromiso y garantía que llevó al triunfo a Javier Corral, actual gobernador. Que no se vea interrumpido o amenazado.

El segundo tema es el poder hacer un contrapeso y alternativa del partido populista de Morena y el tercero es proteger al PAN de las malas practicas priistas y corrupción que hemos tenido en el pasado y que podamos salvarlo.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

—El mismo domingo se sabrán, vamos a salir en unidad, yo me comprometí a que si pierdo yo apoyo pero tengo confianza en que vamos a ganar y que no va a haber riesgo de división, he estado en dialogo con la propia candidata, Maru Campos, para que garanticemos este compromiso y yo lo he hecho desde el primer día, pues lo importante es se una alternativa de Morena.

La gente está necesitando al PAN unido y fuerte para defenderse esta ola expansiva del populismo que hace dos años le dio el voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador y a Morena y que hoy están desencantado y preocupados por como están avanzando las cosas hacia un destino incierto donde hay muchos nubarrones de tipo económico, político y social.

Con un autoritarismo presidencial que está amenazando a la democracia, por eso nos dio tanto gusto el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos y nos alienta a que podamos hacer lo mismo y México regrese a un sistema político no tan presidencialista y autoritario que incita al odio, violencia y división sino que sea de pesos y contrapesos.

¿Si pierde se sumaría a la campaña de su oponente?

—Sí, yo hago este llamado a la unidad y de trabajar.

Te recomendamos: