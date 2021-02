Pandemia y deficiencias de INE frenan candidaturas independientes en Guanajuato

Este domingo 31 de enero terminó el periodo de recolección de firmas para candidaturas independientes a alcaldías y diputaciones locales. En su mayoría, los aspirantes a cargos públicos por esta vía no reunieron el mínimo requerido.

De los siete integrantes de la Plataforma Lánzate por Guanajuato, sólo Raúl Eugenio Ramírez Riba, aspirante a diputado local Distrito IX en San Miguel de Allende y Apaseo el Grande, superó el 3% de la lista nominal al registrar 7 mil 417 firmas.

Mientras que Alejandro Castro López, aspirante a diputado federal Distrito II en San Miguel de Allende, San José Iturbide, Comonfort y Celaya, ha reunido mil 004 firmas y su periodo vence el 12 de febrero.

“Las otras seis candidaturas tuvieron el cierre ayer (domingo 31 de enero) y ahora procede que el INE valide las firmas que faltan por procesar. También se harán algunas de parte algunas candidaturas para que se chequen algunas inconsistencias de algunas firmas que ha invalidado el INE”, señaló Luis Ulloa, coordinador general de Lánzate por Guanajuato.

Cinco aspirantes no reunieron lo requerido, que iba de las mil 800 firmas a las 5 mil en promedio, dependiendo de la población de su distrito. Daniel Chávez Silva, aspirante a presidente municipal de San José Iturbide, reunió 510 firmas; Alma Rosa Cisneros Rodríguez, aspirante a diputada local Distrito IV en León, reunió 45 firmas.

Marcos Cecilio Vaquero Rull, aspirante a diputado local Distrito VI en León, reunió 102 firmas; Pedro Alvarado Zárate, aspirante a diputado local Distrito VIII en Guanajuato y Dolores Hidalgo, logró reunir 716 firmas y Erika Lizbeth Cobián Velázquez, aspirante a diputada local Distrito XXI en León, reunió mil 006 firmas.

Luis Ulloa, coordinador general de Lánzate por Guanajuato, detalló que una de las opciones para buscar la candidatura independiente pese a no contar con las firmas requeridas, es la impugnación del proceso dadas las complicaciones derivadas de la pandemia y las fallas en la aplicación digital del INE para la recolección de firmas.

“No dan los números del mínimo requerido, ahí lo que se podría hacer es por medio de una impugnación al proceso por una situación muy particular, como el hecho de que haya sido en medio de una pandemia, de que la ciudadanía no estaba bien informada del proceso y el hecho de que la aplicación del INE no funcionó la mayor parte del proceso de recolección”, explicó Luis Ulloa.

