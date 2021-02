Diputados del PAN se van a Morena para amarrar candidaturas en Guanajuato

El Grupo Parlamentario del PAN en Guanajuato perdió su mayoría en el Congreso local tras la salida de los legisladores Luis Antonio Magdaleno Gordillo y Jessica Cabal, que sumaron a las filas de Morena.

En el caso de Jessica Cabal, buscaba la candidatura a la alcaldía de Abasolo, sin embargo, el PAN designó a Abel Gallardo Morales como su abanderado. Mientras que Luis Antonio Magdaleno Gordillo buscaba la candidatura por a la presidencia municipal de Acámbaro, donde en su lugar se designó a la ex perredista, Claudia Silva.

Tras su salida, Magdaleno Gordillo acusó al PAN de tenerlo aislado y no valorar su trabajo desde el Congreso local.

“Las decisiones que toman en Acción Nacional, quien las haya tomado, fue algo muy personal o no sé como haya sido, pero eso te demuestra que en un momento dado tu trabajo no es valorado, entonces que también que te estés tú desgastándote cuando no eres bien visto, pues por eso mismo tienes que tomar decisiones”, declaró.

Por su parte, el secretario general del PAN en funciones de presidente, Eduardo López Mares, informó que los ahora ex panistas nunca fueron militantes del partido. Recriminó que hayan antepuesto sus proyectos personales sobre los intereses del partido, que dijo, “les dio la mano para que pudieran trascender en diferentes ámbitos públicos”.

El líder panista en Guanajuato detalló que nunca se buscó el diálogo por parte de los congresistas y se “fueron por la puerta de atrás”.

“Son dos personas que en este caso dejan el Grupo Parlamentario, pero no trasciende más a allá, porque con todo respeto lo digo, no traen atrás a una gran cantidad de gente. En su momento obtuvieron una gran cantidad de votos, pero fue por la marca PAN”, dijo en entrevista con Publimetro.

López Mares confirmó que la salida de Jessica Cabal y Luis Antonio Magdaleno se dio por que no fueron designados como candidatos.

“Querían la elección consecutiva en el caso de Luis Antonio Magdaleno y en el caso de Jessica Cabal quería la presidencia (de Abasolo) cuando llevábamos hombre ahí (…) se fueron por la puerta de atrás porque traían aspiraciones mayúsculas o pretensiones pues muy altas”, declaró Eduardo López Mares.

Con la salida de los dos diputados, el Grupo Parlamentario del PAN perdió su mayoría en el Congreso al ahora quedar con sólo 16 diputados, mientras que la oposición integrada por el PRI, PRD, PVEM, Morena, Panal, MC, PT e independientes suman 18 diputados.

En lo que va del año el PAN ha perdido cuatro diputados, el primero fue Juan Antonio Acosta Cano, quien fue asesinado el 12 de enero en Juventino Rosas, aunque su lugar fue tomado por su suplente. El 8 de febrero murió la diputada Betty Yamamoto, quien era suplente de Alejandra Gutiérrez, dejando así la curul vacante para este año legislativo.

