Redes Sociales Progresistas va por Tlalpan: 'resultados de la 4T no son los esperados'

Al recibir la constancia que lo valida como precandidato en Tlalpan de las Redes Sociales Progresistas para el proceso electoral de este 2021, Juan José Rodríguez Pérez, aspirante a la Alcaldía, aseguró que se ha logrado conformar un equipo con altas probabilidades de triunfar.

“Tenemos la certeza de que vamos por la victoria en esta elección. En la alcaldía ya estamos en el top tres de preferencias electorales, porque la gente, los ciudadanos de a pie, como nosotros, reconocen nuestra experiencia, el conocimiento que tenemos de la alcaldía y, además, porque hemos conformado un gran equipo que ya tiene años de trabajo y que, ahora, mostrará su capacidad de convocatoria el próximo 6 de junio. Ya lo verán”, aseguró Rodríguez Pérez.

Acompañado de los otros candidatos de las RSP en Tlalpan, resaltó que son un equipo que conoce cada centímetro de la Alcaldía, no son improvisados y, al fin, es tiempo de que los tlalpenses reciban resultados positivos de los políticos.

“De los últimos gobiernos, sólo el de la actual jefa de Gobierno hizo cosas positivas, pero de ahí en fuera la constante ha sido la mentira, la corrupción y el engaño a los ciudadanos. Estamos seguros que el camino es la 4T, sin embargo, los resultados que ha entregado Morena no son, por mucho, los esperados, dejan mucho, mucho qué desear. Sí a la 4T, no a Morena”, sentenció Juan José Rodríguez.

Alfredo adame, candidato a Diputado Federal por el Distrito 14 recordó que conoce mejor Tlalpan y su historia que cualquiera de sus oponentes, además de que tiene la preparación para en verdad hacer cosas positivas por los tlalpenses.

“Conozco Tlalpan no de ahora, sino de hace años. La gente me reconoce, sabe quién soy y más allá de lo que puedan decir de mí persona, tengo, junto con mi equipo, un plus, además de la experiencia: somos gente trabajadora, sin una denuncia por corrupción y nos hablamos de tu con los vecinos. Somo gente real, que vamos a hacer política para nuestros iguales, nuestros vecinos, que también son gente real”, aseguró Adame.

El equipo en Tlalpan de las Redes Sociales Progresistas para este proceso electoral está conformado por Rodríguez Pérez, como candidato a alcalde para el proceso 2021-2024, Lucía González, candidata a Diputada Federal por el Distrito 5; Alfredo Adame como candidato a Diputado Federal por el Distrito 14; Gabriela Hernández, candidata a diputada local por el Distrito 19; César Terrazas, candidato a Diputado local por el Distrito 16 y Omar Martínez, candidato a diputado local por el Distrito XIV.