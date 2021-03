Titular de la Profeco apuntalado por la alcaldía de León con el partido Morena

El actual titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, formará parte de los procesos internos de Morena para ser el abanderado por la alcaldía de León.

Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online ¿Has jugado On-line?

El funcionario federal que ya fue alcalde del municipio del 2009 al 2012 por al PAN, no se ha manifestado al respecto, pero integrantes de Morena lo han confirmado.

“Ya fue presidente municipal y es actualmente Procurador en Profeco, y entonces le da un conocimiento y un posicionamiento con miras a la definición de nuestro candidato o candidata y creo que viene a bien esta propuesta para fortalecer a Morena en el municipio de León", señaló el diputado local Ernesto Prieto.

La secretaria general en funciones de presidenta del Comité Estatal de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, aseguró desconocer dicha determinación que fue difundida por el Periódico AM, pero aseguró que si es así, Sheffield Padilla se tendrá que sujetar al proceso interno del partido para la selección de los candidatos.

“Son cinco en León los que están registrados y son los que tenemos conocimiento como registrados que tienen la intención de ser candidatos a la presidencia municipal de León”.

Para buscar la alcaldía de León de la mano de Morena, también están registrados Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, el empresario, Luis Ernesto Ruiz Guerrero; así como los militantes morenistas Juan Manuel Rosas Balderas y Carlos Montes de Oca.

Alejandra Gutiérrez actual abanderada del PAN por la alcaldía de León y que se desempeñó como tesorera del Ayuntamiento de León cuando Ricardo Sheffield fue alcalde, dijo no sentirse preocupada. También negó que desde el PAN se tengan intereses de bajar su candidatura para competir con un perfil masculino.

“Las postulaciones o candidaturas de otros partidos no es un tema mío, no es algo que me ocupe los procesos internos de los partidos. Yo estoy enfocada a estar escuchando a la gente independientemente de quienes sean los candidatos de los partidos (…) las definiciones de otros partidos no son determinantes para el PAN o para el equipo. Nosotros trabajamos en lo nuestro y no tenemos porqué distraernos”, declaró a este medio.

Tras la difusión de la posible candidatura de Ricardo Sheffield, el partido Morena convocó a una rueda de prensa este jueves con Oscar Rafael Novella Macías, recién nombrado Delegado Especial para el Estado de Guanajuato del Partido.