En unidad Morena en Guanajuato respalda candidatura de ex titular de Profeco

Las aspiraciones a la candidatura de Morena por la alcaldía de León de Ricardo Sheffield Padilla, ex titular de la Profeco y ex alcalde de León por el PAN (2009-2012), fueron respaldadas por grupos contrarios en Morena.

Alma Alcaraz, secretaria general del partido en funciones de presidenta de Morena en Guanajuato. / René Fúnez

Alma Alcaraz, secretaria general del partido en funciones de presidenta, como Ernesto prieto, diputado local de Morena, dejaron de lado su disputa legal por la dirigencia estatal de Morena en Guanajuato y mostraron públicamente su apoyo a Sheffield Padilla.

“A mi me parece muy bueno él como nuestro candidato, es extraordinario y no podemos tener mejor candidato. Es cuestión de que se defina y obedezcamos la encuesta. Pero en el tema de Sheffield no dudo que vaya a ser el ganador y que sea nuestro candidato, tampoco dudo que vaya a ganar la presidencia municipal”, dijo Alma Alcaraz en entrevista.

Ernesto prieto, diputado local de Morena. / René Fúnez

Por su parte, Ernesto Prieto, explicó que el ex funcionario federal es conocido en el municipio y eso podría llevar a Morena a arrebatarle la presidencia municipal de León al PAN.

“Yo la recibo bien (la noticia de la posible candidatura de Ricardo Sheffield), Ricardo es un personaje muy conocido en León, en el Estado tuvo una labor importante en la Profeco y eso lo posiciona como una opción, seria como nuestra opción”, señaló el legislador morenista en Guanajuato.

Durante una rueda de prensa para presentar al recién nombrado delegado de Morena en Guanajuato, Oscar Novella, éste precisó que al igual que todos los aspirantes, Ricardo Sheffield se tendrá que someter a los resultados de los procesos internos del partido.

“No podemos especular si sí o no. Él podrá hacérselo saber a ustedes, será transparente quienes se registraron y sus aspiraciones legítimas”, explicó Oscar Novella.

PAN le da la bienvenida a la contienda

La posible candidatura de Ricardo Sheffield por la alcaldía se trata de un castigo por su “mal desempeño” en la Profeco, aseguró el dirigente interino del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares.

El líder panista señaló que su postulación se trata de una estrategia improvisada por parte de Morena. También aseguró que Alejandra Gutiérrez seguirá siendo su perfil para la contienda electoral por León, esta última, fue tesorera del Ayuntamiento de León cuando Ricardo Sheffield encabezó la administración municipal del 2009 al 2012.

“Bienvenido a la contienda pero que pena que Morena piense en ofrecer como propuesta a una persona que ha sido removida de su cargo por el presidente, que por la falta de resultados lo manden. Creo que el presidente se quiso deshacer de Ricardo Sheffield y lo manda a perder a León”, señaló López Mares.