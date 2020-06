BancaExplica: La ciberseguridad, una tarea de todos

Al día, aproximadamente 1 millón de nuevos usuarios se conectan al internet.

Cada día, estamos más conectados. Esto representa grandes oportunidades. Para 2020, se estima que alrededor de 21 billones de dispositivos están conectados a la red.

Los avances tecnológicos permiten que ahora, además de la computadora y el teléfono, los electrodomésticos y otros aparatos que usamos día a día puedan conectarse y ser controlados gracias a la red.

Para 2025, este número se podría duplicar. Es decir, en cuatro años, 42 millones de millones de dispositivos estarán en línea. Nuestra vida cotidiana se volverá cada vez más cómoda y práctica. La llegada de las redes 5G permitirá navegar a velocidades que no hemos experimentado. Muchas de las tareas diarias podrán ser controladas e incluso resueltas desde nuestros dispositivos móviles.

Esto trae consigo un gran reto. A la par de los avances, surgen nuevos riesgos. Se calcula que, a nivel mundial, se presentan 12 ciberataques por segundo. Y con ello, no hablamos sólo de robo de datos personales o daños enfocados a una compañía. Los ciberataques pueden tener como objetivo infraestructura crítica y de servicios básicos en países, o asuntos más complejos, con finalidades geopolíticas o sociales.

Tal es el riesgo, que el Foro Económico Mundial los ha ubicado como uno de los 10 riesgos principales a nivel mundial. México, según la multinacional Willis Tower Wattson, es el tercer país del mundo, y el primero en América Latina, en número de ciberataques.

En las últimas décadas, la banca en México ha enfrentado diversos riesgos. Esto ha resultado en la inversión de miles de millones de pesos en ciberseguridad. Con la evolución de los riesgos y amenazas, los controles y mecanismos para garantizar la confidencialidad y la continuidad de operaciones para los clientes de la banca también se han fortalecido.

El gremio trabaja en conjunto desde hace ya varios años y, de la mano de sus reguladores, ha fortalecido las reglas y los controles de las instituciones bancarias, con esquemas de colaboración entre ellas y con las autoridades, para mantener óptimas las condiciones de ciberseguridad, tanto de sus operaciones, como de los clientes y usuarios.

Pero la ciberseguridad es una tarea de todos. Es fundamental crear una cadena de colaboración, en la que el primer eslabón es el cliente. Los bancos, las industrias, las autoridades y los proveedores también deben aportar, día a día.

Desde la banca, hemos lanzado una serie de iniciativas y herramientas para poner de nuestra parte. Hoy, contamos con servicios digitales seguros; aplicaciones, servicios y controles que están a disposición de los usuarios; controles de ciberseguridad para minimizar los riesgos alrededor de las operaciones; e incluso campañas informativas para concientizar sobre los cuidados que se deben tomar alrededor de las operaciones a través de banca en línea y banca digital, así como el cuidado de contraseñas y datos personales.

La forma más común de vulnerar a los usuarios es el correo electrónico. El 40% de los ataques a las personas es a través de este medio. Los bancos no piden contraseñas. No piden tokens de seguridad. Pero es fundamental que se tenga cuidado con las compras en línea, verificando que se trate de proveedores seguros. Las contraseñas deben ser cambiadas periódicamente. No hay que entrar a vínculos sospechosos. No se debe compartir información personal. Las aplicaciones sólo deben descargarse de sitios oficiales y verificados.

En la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de México (ABM), estamos conscientes de las comodidades y ventajas que el uso de medios digitales tiene para los servicios bancarios y trabajamos todos los días para que éstos puedan ser lo más seguros posibles. Nos comprometemos a seguir trabajando y llamamos a nuestros clientes a poner de su parte para prevenir y abonar a la ciberseguridad. Hacemos un llamado para que, si tienen dudas, se acerquen a su banco. En las instituciones bancarias nos preocupamos por su seguridad cibernética y la protección de sus datos, así que estamos aquí para ayudarlos. Porque la ciberseguridad, es una tarea de todos.

