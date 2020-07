BancaExplica: Bécalos, talento y oportunidades para todos

El talento no sabe de nacionalidades. Está distribuido de forma equitativa en todo el mundo, y en todo el país. Sin embargo, las oportunidades no lo están. Hoy en día, la tecnología nos permite facilitar el acceso a contenidos de alta calidad de manera ágil y sencilla; pero esto no ocurre al mismo tiempo en todas partes.

Desde hace 15 años, en México, Bécalos surgió como uno de los esfuerzos más grandes por la educación en América Latina, impulsado desde el sector privado y trabajando en conjunto con instituciones educativas, autoridades, la banca y millones de mexicanos que creen que todas las personas, con los mismos talentos, deben tener las mismas oportunidades y probabilidades de éxito.

De acuerdo con el Reporte de Capital Humano 2016, del Foro Económico Mundial, en México de cada 100 niñas y niños, sólo 77 llegan a secundaria, 57 a educación media superior y tan sólo 17 comienzan su formación universitaria. Además, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cerca de 6.7 millones de jóvenes no encuentran oportunidades laborales y educativas, situación que se agrava considerando que México ocupa la posición 67 de 100 países considerados en el Índice de Nivel en Inglés de Education First en 2019.

Bécalos es el programa de oportunidades dirigido a jóvenes más efectivo para el desarrollo integral del talento mexicano. A través del otorgamiento de becas de excelencia, becas de desarrollo de competencias y talento, y de becas de inglés y movilidad, se busca que más jóvenes estudien, se gradúen, desarrollen competencias, accedan a un salario digno y generen por consecuencia mayor competitividad y crecimiento económico.

La encomienda ha tenido grandes resultados. En 14 años, se han invertido más de 2 mil 255 millones de pesos en más de 326 mil jóvenes y maestros. Durante 2019, se logró recaudar más de 201 millones de pesos a través de distintos medios, destacando la recaudación en cajeros automáticos, con el apoyo de la Asociación de Bancos de México y sus agremiados, amigos de Bécalos, Fundación Televisa y padrinos, beneficiando, tan sólo ese año, a más de 37 mil alumnos.

Con ello y pese a las dificultades económicas y sociales que han derivado de la contingencia del COVID-19, Bécalos no se ha detenido. En 2020, los esfuerzos se redireccionan para incrementar las becas de manutención para apoyar la economía familiar; becas para hijos del personal de salud que han fallecido; becas para jóvenes que estudian carreras en el área de salud; becas para hijos de profesionales de la salud en activo; y Bécalos digital.

El lugar donde uno nace no debe determinar su futuro. La educación es el único medio para lograr una vida digna y plena, así como un país justo y equitativo. Por eso, para conocer más y formar parte de este gran esfuerzo, los invitamos a consultar la página web en becalos.mx.