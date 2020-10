Iberdrola compra en Estados Unidos PNM Resources, la eléctrica de Nuevo México y Texas

El consejo de administración de Avangrid Inc., ha aprobado la adquisición de PNM Resources. Esta transacción amistosa, recomendada por el consejo de administración de PNM, que se llevará a cabo mediante una fusión, permitirá a los accionistas de PNM recibir 4,318 millones de dólares en efectivo.

Implica un Enterprise Value de aproximadamente 8,300 millones de dólares considerando una deuda neta más otros ajustes de aproximadamente 4,000 millones de dólares.

El precio de compra representa una prima de 10.0% sobre el precio por acción de PNM a martes 20 de octubre y 19.3% sobre el precio medio de la acción de PNM durante los 30 días anteriores al miércoles 21 de octubre.

El acuerdo entre Avangrid y PNM está sujeto a la aprobación de los accionistas de PNM Resources. Dado que PNM y sus filiales operan en un sector regulado, se requerirán las autorizaciones pertinentes a nivel estatal (Comisión de Regulación Pública de Nuevo México y Comisión de Servicios Públicos de Texas) y federal (Comisión Federal de Regulación de la Energía, Hart Scott Rodino Clearance, Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, Comisión Federal de Comunicaciones y Comisión Reguladora Nuclear). Se espera que este proceso se complete durante 2021.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. / Foto: Cortesía

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha comentado: “La operación es consecuencia de la estrategia que hemos seguido durante más de 20 años: Operación amistosa, centrada en negocios regulados y en energías renovables, en países con buena calificación crediticia y estabilidad jurídica y regulatoria y que ofrecen oportunidades de crecimiento futuro”.

Nuevo México y Texas son estados ya conocidos por Iberdrola. En ellos cuenta en la actualidad con 1,900 MW renovables y una cartera de 1,400 MW, además de haber iniciado la actividad comercial en Texas. Durante más de 15 años financia la cátedra “Rey Felipe VI en Tecnologías de la Información y sus aplicaciones” de la Universidad de Nuevo México.

Descripción de la compañía combinada

La combinación de Avangrid y PNM permitirá al Grupo Iberdrola seguir creciendo en EE.UU.

Por parte de Avangrid, a día de hoy, cuenta con las siguientes utilities:

1. New York State Electric & Gas Corporation (“NYSEG”)

2. Rochester Gas and Electric Corporation (“RG&E”)

3. Central Maine Power Company (“CMP”)

4. The United Illuminating Company (“UI”)

5. The Southern Connecticut Gas Company (“SCG”)

6. Connecticut Natural Gas Corporation (“CNG”)

7. Berkshire Gas Company (“Berkshire”)

8. Maine Natural Gas Company (“MNG”)

Tras la transacción, la compañía combinada contará con 2 utilities adicionales, PNM en New Mexico y TPNM en Texas, por lo que tendría presencia en compañías reguladas en 10 estados, y una presencia total en 24 estados.

Respecto a datos operativos combinados, en base a cifras de 2019, la combinación de Avangrid y PNM, con más de 4.1 millones de puntos de suministro, base regulada de activos (RAB) de 14,400 millones de dólares, más de 168,000 Km de redes de electricidad y aproximadamente 10.9 GW de capacidad instalada y energía vendida de aproximadamente 32 teravatios hora (TWh) anuales.

En cuanto a magnitudes financieras, la compañía combinada alcanzará unos activos totales de alrededor de 42,000 millones de dólares, un EBITDA de alrededor de 2,500 millones de dólares y un beneficio neto de alrededor de 850 millones de dólares (a 2019).

AVANGRID

AVANGRID, filial controlada al 81.5% por el Grupo Iberdrola en EE.UU., es una compañía eléctrica integrada que cotiza en la bolsa de Nueva York. Más de un 60% del capital de Iberdrola, que a su vez capitaliza aproximadamente 80,000 millones de dólares, se encuentra en manos de inversores de EE.UU., muchos comunes con PNM Resources.

En 2019, Avangrid tenía aproximadamente 2.3 MM de puntos de suministro de electricidad y 1 MM de gas. La compañía distribuyó un total de 36 gigavatios hora (GWh) de electricidad y tiene una capacidad instalada de 8.1 gigavatios (GW).

Avangrid tiene una capitalización bursátil a 20 de octubre de aproximadamente 16,774 millones de dólares, un valor de empresa de 25,665 millones de dólares y un EBITDA de 1,867 millones de dólares a fin de 2019. Cuenta con más de 35,000 millones de dólares de activos totales.

Avangrid opera utilities reguladas y generación de energía a través de sus dos principales líneas de negocio:

• AVANGRID Networks incluye ocho utilities de electricidad y de gas natural, dando servicio a 3.3 MM de clientes en Nueva York, Maine, Massachusetts and Connecticut

• AVANGRID Renewables, LLC (“AVANGRID Renewables”) opera 7.5 GW de generación de energía eléctrica, principalmente a través de activos eólicos en 21 estados.

PNM Resources

PNM Resources, compañía estadounidense que cotiza en la bolsa de Nueva York, es un holding de energía con sede en Albuquerque, Nuevo México. En 2019, a través de sus empresas de servicios públicos regulados PNM (New Mexico) y TNMP (Texas), PNM Resources tenía 2.8 gigavatios (GW) de capacidad instalada. La compañía proporciona electricidad a aproximadamente 790,000 hogares y empresas y distribuye un total de 14.9 teravatios hora (TWh) en Nuevo México y Texas.

PNM tiene una capitalización bursátil a 20 de octubre de aproximadamente 3,926 millones de dólares, un valor de empresa de 7,480 millones de dólares y un EBITDA de 586 millones de dólares a fin de 2019

Encaje estratégico

La adquisición de PNM es consecuencia de la estrategia que hemos seguido durante más de 20 años:

• Crecimiento en negocio Regulado, principalmente en transporte y distribución, y Renovables

• Aumentar la exposición en países con buena calificación crediticia (AAA)

• Transacción aditiva en beneficio por acción desde el primer año

• Manteniendo la solidez financiera