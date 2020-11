BancaExplica: "Pagos que Suman Beneficios. Acércate a tu banco", estamos para ayudarte

Por Comité de Educación Financiera

Enfrentamos, quizás, la peor crisis económica que el mundo ha vivido desde hace muchos años. Debido a la contingencia sanitaria y la incertidumbre que ella provoca, las personas prefieren ahorrar antes de endeudarse.

En este contexto, la banca juega un papel fundamental, pues el ahorro de las familias es cada vez mayor y los créditos al sector privado, aunque siguen creciendo, lo hacen a un ritmo cada vez más lento. Por su parte, el Índice de Morosidad se mantiene en niveles muy bajos, lo que refleja el gran esfuerzo que el gremio hace en materia de Educación Financiera.

Una de esas acciones es la alianza que en la Asociación de Bancos de México tenemos con el Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Hoy, presentamos “Pagos que suman beneficios. Acércate a tu banco”.

A través de las páginas de educación financiera de los bancos aliados, así como el micrositio de educación financiera de la ABM, ofrecemos una herramienta práctica con un mensaje sencillo, pero poderoso: acércate a tu banco. La morosidad no debe ser un mal que carguemos. A todos nos conviene no tener deudas y no pagar intereses moratorios. A los bancos, por su parte, les conviene recuperar el dinero, pues se trata del ahorro de millones de personas que depositan su confianza en las instituciones, además del recurso fundamental para seguir prestando.

El crédito se una herramienta que nos permite cumplir objetivos, conformar y consolidar nuestro patrimonio y hacer frente a situaciones inesperadas. Mantener un historial crediticio sano, nos permitirá acceder a más y mejores créditos en el futuro. Sin embargo, el no poder cumplir con un compromiso crediticio no debe detenernos. Acercarse a nuestro banco para encontrar soluciones conjuntas es el camino.

Pagos que Suman Beneficios se conforma por tres secciones:

“El crédito, una herramienta esencial”, otorga toda la información necesaria para poder definir qué tipo de crédito usar; qué tipo de bienes o servicios buscar; y cómo usar qué créditos para qué servicios: crédito hipotecario; crédito de nómina; tarjeta de crédito y crédito automotriz.

“Manejo eficiente del crédito”, que es la sección clave del programa, proporciona información y materiales para el manejo eficiente del crédito, así como consejos que ayudan a cumplir oportunamente con las obligaciones para aprovechar las ventajas del pago oportuno. Construir un historial crediticio favorable, resultará en más y mejores créditos.

Finalmente, “Pagos que suman beneficios, acércate a tu banco”, nos dice qué podemos hacer si se presentan situaciones que compliquen cumplir con nuestros pagos. Ante esto, la mejor opción siempre será acercarse a nuestro banco, pues están para ayudarnos. Resolver dudas, conocer opciones para mantenernos al corriente y recibir asesoría especializada para cuidar el historial crediticio son sólo algunas de las facilidades que los bancos nos ofrecen si tenemos problemas.

En la Asociación de Bancos de México celebramos este esfuerzo conjunto con el MIDE y reiteramos el compromiso con fortalecer la Educación Financiera de las y los mexicanos. Por eso, los invitamos a conocer el micrositio de Pagos que Suman Beneficios en abm.org.mx/el_credito/index.html y, como siempre, hacer un llamado uno a uno: Acércate a tu banco, estamos para ayudarte.

