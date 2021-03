SeguriTech implementa el uso de drones a favor de la seguridad ciudadana

Innovadores y aplicados en una gran diversidad de campos, los drones no son tan actuales como se pensaría. En realidad, su origen data del siglo XIX cuando los austriacos, en 1849, lanzaron sobre Venecia doscientos globos aerostáticos no tripulados montados con bombas. La hazaña no salió del todo bien, pues, impulsados por un viento caprichoso, muchos de ellos estallaron en su punto de partida.

Actualmente, los drones están equipados con diversos elementos, que van desde cámaras térmicas, hasta radares sensores y detectores de gases. Sus aplicaciones son tan versátiles que incluso han llegado al espacio. El rover Perseverance arribó a suelo marciano como parte de la misión a Marte 2020, y con él, un dron que buscará demostrar el potencial de los vehículos más pesados que el aire en el Planeta Rojo.

Foto: Cortesía

Sin embargo, una de las implementaciones más notables para los drones es, sin duda, la de la seguridad. Empresas como la mexicana SeguriTech, en alianza con DJI, se han encargado de equipar a los vehículos aéreos no tripulados con un software que permite incursionar en aspectos tan especializados como el monitoreo de telemetría de datos, búsqueda nocturna o notificación de alertamientos.

Gracias a su capacidad de movimiento, altura y visión panorámica, los drones son una herramienta indispensable que complementa los servicios de vigilancia, aseguraron expertos de Seguritech. Su aplicación en materia de seguridad hace posible recabar información inmediata y permite la exploración sin riesgos, a la vez que agiliza la coordinación y mejora los tiempos de respuesta a diversos tipos de amenazas.

Drones como el Matrice 300 y el Mavic 2 Enterprise Advanced, desarrollados por DJI y perfeccionados por SeguriTech, cuentan con sistemas de imagen dual que permiten la captura de detalles precisos, lo que los hace efectivos para tareas de videovigilancia y geolocalización.

“En la actualidad, los vehículos no tripulados son más especializados; se encuentran diseñados para soportar malas condiciones del clima o temperaturas extremas, además de estar equipados con cámaras especiales que pueden funcionar en la noche o en condiciones difíciles”, aseguró Ariel Picker, CEO de Seguritech.

Entidades como Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Colima y Yucatán, han integrado con éxito a sus corporaciones patrullajes con drones con el objetivo de eficientar la videovigilancia en sus localidades, permitiendo mantener la tranquilidad de sus ciudadanos y mejorando las estrategias de seguridad.