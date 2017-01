El auto del youtuber Juca no pasa verificación

Juca no ha tenido un buen martes. Este youtube de la Ciudad de México hoy llevó su auto a verificar y ¿cuál fue su sorpresa? No pasó la verificación. Y como todo buen youtuber Juca, experto en conducción y automóviles, subió su experiencia a sus redes sociales y esta fue su reacción a través de Instagram.

“Y bueno, acabo de verificar mi coche y todavía no me entregan el resultado. No sé si va a seguir circulando. Espero que sí porque si no me va a dar en la madre. ¡Qué no se embarace!”: apuntó en un IG Moments.

Y continuó: “Era de esperarse. Una joyita del sistema este tipo de cosas en México. Traigo una luz prendida en el motor por los downpipes y solo por eso no me pueden dar la verificación. Pero si hubiera soltado un chingo de humo y contaminar, ahí si te la entregan. Hay un chingo de camiones que sueltan humo negro y si les dan la verificación. Y yo por un código. (…) Por un código. Algo que es digital y que no afecta en nada no me dan la puta verificación. ¡Bien México! ¡Bien!”.

Juca concluyó: “Y la solución -o sea, me da risa la solución- es ir a que le conecten una madre, le pongan “borrar código” y puta ya está. O sea, te la compro si hubiera soltado humo o que estuviera contaminando arriba de los niveles de CO2. No sé. Pero sí, me da hueva, me da coraje esas cosas.”