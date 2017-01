Liberan a chofer de Kim Kardashian, tras sospecha de robo

Las autoridades francesas dejaron el miércoles en libertad a un chofer de Kim Kardashian West y otras dos personas que habían sido detenidas en la pesquisa sobre un robo de joyas por valor de 10 millones de dólares en el apartamento que había arrendado la estrella en París el pasado octubre.

El hermano del conductor y otras 13 personas seguían detenidas tras una ronda de arrestos esta semana, indicó una fuente judicial que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre esta fase de la investigación.

Las autoridades se están centrando en la posibilidad de que una persona del entorno de Kardashian estuviera implicada en la trama.

Entre los detenidos estaban los hermanos Michael Madar, de 40 años, y Gary Madar, de 27, que trabajaban para el mismo servicio de autos con conductor. No estaba claro cuál de los dos hermanos había llevado a Kardashian la noche del robo.

Es posible que un juez instructor viaje a Estados Unidos para hablar con Kardashian West.

