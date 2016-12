Laura Pausini cumple uno de sus sueños

Para Laura Pausini, la Navidad es una celebración especial ya que es una tradición muy arraigada en su familia. Por eso uno de los sueños que siempre tuvo fue grabar un disco con canciones navideñas.

Este 2016, la cantante italiana hace realidad ese sueño y lanza Laura Navidad, el cual contiene grandes clásicos reafirmando así no sólo su carerra sino su calidad como intérprete.

Con este disco has cumplido uno de tus máximos sueños como cantante, cuéntanos un poco de tu experiencia de grabar a ritmo de swing.

— Desde que tenía ocho años he cantado con mi padre que era tecladista y cantante de piano bar en los restaurantes cercanos a mi casa. Cuando haces piano bar, y lo hice por 10 años, con suerte tienes que aprender muchos estilos musicales y el swing era uno de mis favoritos. Es como reencontrarme con mi primer amor.

¿Qué aprendiste de trabajar junto a una leyenda como Patrick Williams?

— Que los más grandes son únicos porque aunque tienen todos los premios, toda una trayectoria impresionante, todavía se emocionan por un nuevo proyecto… si realmente les gusta. Patrick no es un niño, pero presentó el disco al mundo a través de sus redes sociales como un chico que está realizando su sueño. Es increíble y bellísimo ver el poder de la música.

¿En qué te basaste para elegir las 12 canciones que componen el disco?

— En mis gustos personales. Simplemente elegí las que más me gustan hasta ahora y desde que era niña.

De tu disco, ¿cuál es la canción navideña más entrañable para ti?

— Its beginning to look a lot like Christmas, pero también Adeste fedeles porque uso una voz diferente, un poco como mi amigo Andrea Bocelli.

¿Qué tanto te involucraste en la idea del video Santa Claus llegó a la ciudad?

— Pues todo, lo grabé en el teatro de mi pueblo natal. Los niños que lo protagonizan son mi hija Paola de tres años y mis sobrinos. El público son mi familia y mi club de fans oficial que estuvo participando en secreto en el proyecto de grabación del videoclip.

¿Cuál es el mejor y el más triste recuerdo que tienes de Navidad?

— El más lindo fue cuando mi madre me dijo que por las navidades llegaba una muñeca de carne y hueso… mi hermana menor Silvia. El más feo, cuando la pasamos por primera vez sin mi amada abuela nonna Norma.

¿Cuál es el deseo de Laura Pausini en esta Navidad?

— Que mi hija Paola conozca a los niños que hemos “adoptado a distancia” en Ghana.

Los temas

El disco contiene clásicos navideños en italiano, inglés, español y francés. Algunas de las canciones del álbum son:

It’s beginning to look a lot like Christmas, Va a nevar, Jingle bell rock, Have yourself a Merry Little Christmas, Jingle bells, Blanca Navidad, Feliz Navidad y Noche de Paz.